Папа Римский помолился за россиян и назвал их "братьями" украинцев

Глава католической церкви вновь удивил словами

Папа Римский Франциск вновь сделал неоднозначное заявление. В этот раз он назвал украинцев и россиян "братьями".

Его слова прозвучали во время молитвы за мир во всем мире. Послание понтифика было обнародовано пресс-службой Ватикана.

"Они братья, кузены. Пусть они придут к взаимопониманию! Война — это всегда поражение. Мир всему миру", — сказал он во время молитвы о "долгожданном мире для украинского народа и российского народа".

Стоит отметить, что большая часть его речи была посвящена Ближнему востоку и Мьянме. Также Франциск вспомнил о разрушительном циклоне, который накрыл архипелаг Майотта к северу от Мадагаскара.

Как известно у Папы Римского весьма неоднозначная позиция по российскому вторжению в Украине. Например, в марте он говорил, что Украина должна иметь мужество поднять "белый флаг". По его словам, Киеву следует договориться о прекращении войны так как "сильнее всего тот, кто может вовремя начать вести переговоры".

Это заявление подвергли критике как в руководстве Украины, так и многие лидеры стран Запада.

Кроме того, он критиковал решение Украины запретить на своей территории религиозные организации, которые работают на Россию. В этом он увидел "опасность для свободы вероисповедания".