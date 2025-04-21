Будет ли "конец света" после смерти Франциска? Искусственный интеллект оценил риски

Подлинность пророчества вызывает сомнения у историков

Папа Франциск умер 21 апреля, его отход привлек внимание к так называемому пророчеству святого Малахии. Согласно тексту, найденному в Ватикане, именно Франциск был последним Папой на земле, а после этого якобы наступит "конец света" в 2027 году.

"Телеграф" спросил у искусственного интеллекта, что он думает на этот счет. Нейросеть проанализировала вопросы, и дала ответ.

Что такое пророчество святого Малахии

Пророчество, приписываемое ирландскому архиепископу XII века, святому Малахии, появилось в 1595 году. Оно содержит 112 коротких латинских фраз, каждая из которых якобы описывает будущего Папу.

В папской базилике св. Павла за стенами есть ряд медальонов с портретами Пап, и якобы, когда места для новых портретов не будет, наступит конец света

Согласно пророчеству, после 112-го Папы, которым считается Франциск, наступит "конец света". Последняя фраза пророчества упоминает Петра Римлянина (Petrus Romanus), который поведет церковь через великие испытания, после чего Рим будет разрушен и произойдет страшный суд над людьми. При этом подлинность пророчества вызывает сомнения у историков. Многие считают текст подделкой XVI века.

Как может произойти "конец света" по пророчеству

Если буквально воспринимать пророчество, "конец света" может быть связан с разрушением Рима. Среди возможных сценариев, по мнению ИИ, природные катастрофы (землетрясения, извержения вулканов), человеческий фактор (войны, ядерные конфликты, теракты). Оба сценария, отмечает нейросеть, исключать нельзя.

Также, упомянутый в пророчестве "конец света" может быть не буквальным. Это выражение может означать глубокий кризис или изменения, например, в Католической церкви или в обществе. Это может указывать на потерю влияния церкви или глобальные потрясения.

Портрет Франциска в ленте портретов Пап на стенах базилики

Как наука относится к "концу света"

Научных подтверждений конца света в 2027 году нет. Не существует никаких данных, указывающих на конкретную дату глобальной катастрофы. Несмотря на серьезные проблемы - изменение климата, войны, пандемии, предсказание точного времени потрясений невозможно. Пророчества о конце времен были уже не раз и ни одно не сбылось.

Будет ли "конец света" после смерти Папы Франциска — мнение ИИ

Смерть Папы действительно привлекла внимание к пророчеству святого Малахии, но это не прогноз, а пример, что люди на протяжении веков пытались осмыслить будущее через мистику и религию. Нейросеть советует относиться к этому пророчеству с осторожностью.

По мнению нейросети, наиболее вероятно, что пророчества святого Малахии не являются прямыми предвидениями. Это только текст, созданный в определенном историческом контексте.

Можно лишь рассуждать, что ждет свет в 2027 году. Точный ответ остается за пределами наших знаний. Скорее всего, по заключению ИИ, "конец света" в 2027 году является лишь интерпретацией древнего текста, а не фактом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем запомнился понтификат Папы Франциска. Он принял несколько решений, которые были неоднозначно восприняты в церковных кругах.