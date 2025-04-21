Чи буде "кінець світу" після смерті Франциска? Штучний інтелект оцінив ризики

Справжність пророцтва викликає сумніви в істориків

Папа Франциск помер 21 квітня, його відхід привернув увагу до так званого пророцтва святого Малахії. Згідно з текстом, знайденим у Ватикані, саме Франциск був останнім Папою на землі, а після цього нібито настане "кінець світу" у 2027 році.

"Телеграф" запитав у штучного інтелекту, що він думає з цього приводу. Нейромережа проаналізувала питання та дала відповідь.

Що таке пророцтво святого Малахії

Пророцтво, яке приписують ірландському архієпископу XII століття, святому Малахії, з'явилося в 1595 році. Воно містить 112 коротких латинських фраз, кожна з яких нібито описує майбутнього папу.

У папській базиліці св. Павла-за-мурами є низка медальйонів із портретами Пап, і нібито, коли місця для нових портретів закінчиться, настане кінець світу

Згідно з пророцтвом, після 112-го Папи, яким вважається Франциск, настане "кінець світу". Остання фраза пророцтва згадує Петра Римлянина (Petrus Romanus), який поведе церкву через великі випробування, після чого Рим буде зруйнований та відбудеться страшний суд над людьми. При цьому, справжність пророцтва викликає сумніви в істориків. Багато з них вважають текст підробкою XVI ст.

Як може статися "кінець світу" за пророцтвом

Якщо буквально сприймати пророцтво, кінець світу може бути пов'язаний із руйнуванням Риму. Серед можливих сценаріїв, на думку ШІ — природні катастрофи (землетруси, виверження вулканів), людський чинник (війни, ядерні конфлікти, теракти). Обидва сценарії, зазначає нейромережа, виключати не можна.

Також, згаданий у пророцтві "кінець світу" може бути не буквальним. Цей вираз може означати глибоку кризу чи зміни — наприклад, у Католицькій церкві чи у суспільстві. Це може вказувати на втрату впливу церкви чи глобальні потрясіння.

Портрет Франциска у стрічці портретів Пап на стінах базилики

Як наука ставиться до "кінця світу"

Наукових підтверджень кінця світу у 2027 році немає. Не існує жодних даних, які б вказували на конкретну дату глобальної катастрофи. Попри серйозні проблеми — зміна клімату, війни, пандемії, передбачення точного часу потрясінь неможливе. Пророцтва про кінець часів були вже не раз і жодне не справдилося.

Чи буде "кінець світу" після смерті Папи Франциска — думка ШІ

Смерть Папи дійсно привернула увагу до пророцтва святого Малахії, але воно є не прогнозом, а прикладом, що люди протягом століть намагалися осмислити майбутнє через містику та релігію. Нейромережа радить ставитися до цього пророцтва з обережністю.

На думку нейромережі, найбільш ймовірно, що пророцтва святого Малахії не є прямими передбаченнями. Це — лише текст, створений у певному історичному контексті.

Можна лише розмірковувати, що чекає на світ у 2027 році. Точна відповідь залишається за межами наших знань. Найімовірніше, за висновком ШІ, "кінець світу" у 2027 році є лише інтерпретацією стародавнього тексту, а не фактом.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим запам'ятався понтифікат Папи Франциска. Він ухвалив кілька рішень, які неоднозначно сприйняли у церковних колах.