Россия опозорилась на весь мир: Пакистан опустил РФ ниже плинтуса

Так Россию на спортивной арене еще никто не унижал

Сборная России по футболу после серии неудачных попыток нашла соперника на октябрьский сбор — "фейковую" сборную Пакистана. Однако сами россияне недовольны выбором оппонента.

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в комментарии sport-express.ru назвал данную ситуацию унижением России, которая опустилась ниже плинтуса. Дело в том, что Пакистан отказался отправлять на товарищеский матч с РФ национальную команду, предложив россиянам сыграть с "неофициальной" сборной Пакистана.

"Что значит неофициальная сборная Пакистана? Мы что, помойка какая-то, собираем все, что там снизойдет до нас? Я считаю, что даже и речи не может идти о таком матче!

Матч со сборной Медиалиги еще большая глупость. До чего должна упасть сборная России, чтобы сыграть с любителями? Вы в своем уме?

Чепухой какой-то заниматься не нужно. Играть с какой-то непонятной сборной, а еще хуже с Медиалигой – это опустить себя ниже плинтуса", – сказал Колосков.

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев считает, что Россию унизили на весь мир.

"Это позор! Мы великая страна – нельзя так унижаться на весь мир!

Мы уговариваем пакистанцев к нам приехать на товарищеский матч! А они еще и какую-то неофициальную команду хотят нам привезти! Мне даже в это не верится, если честно. Ребята, одумайтесь и не позорьтесь!" — цитирует Пономарева РБ Спорт.

Добавим, что сборная Пакистана является одной из худших команд мира и занимает в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) 197 место.

Напомним, ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления. Недавно Танзания отказала россиянам в игре, сославшись на напряженный график.