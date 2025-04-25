"Мир должен бояться". Пакистан готов к войне с Индией

Ситуация накалилась 22 апреля

Пакистан готов к войне с Индией. Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что армия "готова к любой возможности" и мир должен бояться войны между странами, обладающими ядерным оружием.

Мир должен серьезно отнестись к угрозе войны

Он призвал мировое сообщество обратить внимание на растущую напряженность между Пакистаном и Индией и предупредил, что ситуация может перерасти в полномасштабный конфликт между двумя ядерными государствами, пишет The News International. Министр обороны Пакистана подчеркнул, что недавний теракт в Кашмире, произошедший 22 апреля, может подтолкнуть страны к тотальной войне.

"Мы взвесим наш ответ на все, что инициирует Индия. Это будет взвешенный ответ. Если произойдет тотальная атака или что-то подобное, то, очевидно, будет тотальная война", — сказал Хаваджа Асиф.

В то же время, он выразил надежду, что ситуацию все еще можно разрешить путем переговоров. При этом министр подчеркнул, что "если что-нибудь пойдет не так, это противостояние может иметь трагический результат".

Обострение между Пакистаном и Индией – что известно

22 апреля вооруженные люди открыли огонь по группе туристов в Пахалгаме, погибли не менее 26 человек, 17 ранены. Пахалгам расположен в Кашмире, на территории, на которую претендуют и Индия и Пакистан. Кашмир находится под контролем Индии. Население там преимущественно мусульманское.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал происходящее террористической атакой, а глава правящей Индийской народной партии Равиндер Райна обвинил в атаке пакистанских боевиков и пообещал найти и наказать их и тех, кто им помогал. Пакистан отрицает всякую связь с нападением.

Индия перекрыла воду в реке Инд, текущей в Пакистан, закрыв все четыре шлюза на плотинах и каналах. Пакистан угрожает Индии войной, если вода не будет возвращена и заявляет, что готов применить силу.

Стоит отметить, что Индия и Пакистан многократно воевали между собой, начиная с 1947 года. В этот период произошло по меньшей мере три полномасштабных войны между государствами – Первая Кашмирская война (1947-1949), Вторая Кашмирская война (1965), война за независимость Бангладеш (1971). Кроме того, был ряд ограниченных конфликтов.

Как сообщал "Телеграф", военнослужащие Индии и Пакистана устроили стрельбу в долине Липа в штате Кашмир. Там проходит установленная в 1949 году линия разграничения между войсками двух государств.