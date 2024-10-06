"Надули": в России обиделись на Пакистан

В России разочарованы решением пакистанских футбольных властей

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов пожаловался на пакистанских коллег, которые в последний момент отказались играть с Россией. Из-за международного бана и насыщенного календаря никто не хочет играть с командой РФ товарищескую игру.

Соответствующий комментарий Митрофанова приводит ТАСС. По его словам, Федерация футбола Пакистана согласилась сыграть с Россией 11 октября, однако в середине сентября отказались играть с россиянами, сославшись на отсутствие согласования с правительством Пакистана.

"РФС продолжает убеждать коллег провести матч в ранее согласованную дату, но мы крайне разочарованы непоследовательным поведением Федерации футбола Пакистана", — заявил Митрофанов.

Напомним, Международная федерация Футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили все российские клубы и сборные от международных соревнований до дальнейшего уведомления, из-за чего мало команд соглашаются играть с РФ. Недавно Танзания отказала россиянам в игре, сославшись на тяжелый график. В марте 2024 года первая за 2 года европейская страна сыграла с Россией.