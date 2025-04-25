Китай помогает Путину вести войну. Что он поставляет для российской армии

Китай скрывает, что поддерживает войну

Китай помогает России вести войну против Украины. В частности, он поставляет РФ товары двойного назначения, которые она использует для производства оружия.

Об этом пишет The Telegraph. Китай может доставлять эти материалы непосредственно – по воздуху, по суше или по морю.

"Морские контейнеры скрывают товары двойного назначения под обычными коммерческими кодами. Очень вероятно, что эти поставки поступают непосредственно из Китая, а не через третьи страны", — объяснил руководитель секции Азиатско-Тихоокеанского региона NGRN Юрий Пойта.

Китай нарастил поставки нитроцеллюлозы в РФ

Одним из самых ярких примеров сотрудничества России и Китая в сфере войны является использование РФ нитроцеллюлозы. Это легковоспламеняющееся химическое соединение выглядит как хлопок, но быстро загорается, создавая давление, необходимое для стрельбы артиллерийскими снарядами. Без нее не могут работать современные орудия.

Нитроцеллюлоза

Несмотря на санкции, импорт нитроцеллюлозы в 2022 году Кремлем вырос на 70%. Во второй год полномасштабной войны России против Украины он почти вдвое превысил довоенный уровень.

Однако разоблачить Пекин в поставках России не так-то просто. В 2023 году почти половина импорта нитроцеллюлозы производилась через турецкую фирму. Она закупала ее из Германии, США и Тайваня.

Как сообщал "Телеграф", недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка и СБУ получили информацию о поставках оружия из Китая в Россию. Также возможно производство китайского оружия на территории России.