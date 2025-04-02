Секретные планы Китая по захвату Тайваня стали известны разведке: необычные детали (фото)

Новый способ вторжения? Китай проверяет мобильные военные баржи.

Китай опробует новую технологию морского десанта, что может существенно изменить баланс сил в регионе. В Южно-Китайском море зафиксированы испытания специальных барж, соединяющихся между собой, образуя мобильный мост.

Об этом сообщает The New York Times. По словам экспертов, это дает возможность Народно-освободительной армии Китая (НОАК) быстро высадить большое количество военных и техники на побережье Тайваня.

Таинственные маневры Китая

За последние несколько недель китайские военные отрабатывали новую тактику у своего южного побережья. Три больших баржи соединялись друг с другом, образуя мост длиной более 800 метров, простиравшийся от глубоководной зоны до самого пляжа. Эти маневры стали очередным предупреждением Тайваня и союзников в регионе.

Военно-морской колледж США

По мнению аналитиков, главной проблемой потенциального китайского вторжения на Тайвань всегда была логистика: разделяющий острова пролив имеет мощные течения и опасные погодные условия. Однако использование мобильных барж может значительно улучшить способность Китая высаживать войска в любом месте побережья, даже в менее защищенных районах.

Как работают баржи?

Баржи имеют крепкие телескопические опоры, опускающиеся на морское дно, стабилизируя конструкцию даже при высоких волнах. Далее выдвигаются специальные мосты, позволяющие крупным военным кораблям, грузовым судам и паромам подходить к баржам и разгружать технику непосредственно на берег.

Источник: изображение из видео, опубликованного на Weibo через китайские государственные СМИ

Спутниковые снимки подтвердили, что баржи тестируются во взаимодействии с судами двойного назначения, которые могут транспортировать бронетехнику и другое оборудование. Аналитики отмечают, что эта разработка может существенно повысить мобильность китайской армии.

Военно-морской колледж США; спутниковый снимок Airbus DS

Угроза для Тайваня

Если Китай массово внедрит такую технологию, это существенно расширит возможности для внезапного вторжения. На сегодняшний день Западное побережье Тайваня хорошо укреплено, однако новые баржи могут позволить китайским военным осуществлять высадку в менее защищенных районах.

"Эти баржи фактически открывают новые точки высадки для китайской армии, что усложняет оборонную стратегию Тайваня", — отмечает аналитик Джейсон Ван. По его подсчетам, в день такие мобильные платформы могут высадить сотни единиц бронетехники.

Когда ждать реального использования?

Китайские военные продолжают усовершенствовать эту технологию. На верфи в Гуанчжоу уже строится еще один комплект из трех барж, что может свидетельствовать о планах масштабного производства. Аналитики прогнозируют, что НОАК может официально представить эти баржи во время масштабных военных учений уже в этом году.

Источник: Maxar Technologies

В то же время, США и их союзники внимательно наблюдают за ситуацией, ведь такая технология может изменить баланс сил в регионе и сделать угрозу вторжения Китая на Тайвань еще более реальной.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Россия и Китай продолжают углублять отношения, сформировавшиеся еще столетие назад. Как заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, в мае планируется проведение совместного саммита этих двух стран. Более того, уже даже началась подготовка к нему.