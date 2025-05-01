Больше, чем вето Венгрии, страны ЕС боятся односторонней отмены США санкций против Кремля

У Европейского Союза уже есть план действий на случай, если из-за саботажа Венгрии не удастся продлить антироссийские санкции в июле этого года. Вето Венгрии, которое путинист Виктор Орбан использует как инструмент шантажа, может привести к отмене ограничений против Кремля.

Об этом заявила высокая представительница ЕС по внешним отношениям и политике безопасности Кая Каллас в интервью Financial Times. По ее словам, ЕС готов к такому сценарию.

"Существует план "Б", но нам нужно работать над планом "А", поскольку в противном случае вы сосредоточиваетесь на плане "Б" и случается именно он", — отметила она, добавив, что Брюссель будет пытаться все же сохранить единство своих членов, даже таких, как Венгрия.

Издание отметило, что больше, чем вето Венгрии, страны ЕС беспокоит односторонняя отмена США санкций против Кремля. Проблема заключается в том, что это позволит зарабатывать американским компаниям, в то время как европейские фирмы будут отставать в экономическом развитии.

Относительно проблемы путиниста Орбана несколько правительств Евросоюза нашли возможное решение, которое не даст ему наложить вето на российские санкции. Рассматривается вариант сделать их национальными решениями, не требующими европейского консенсуса. Также ранее "Телеграф" писал о том, что глава Министерства иностранных дел Эстонии Маргус Цахкн говорит, что возможное блокирование Венгрией продления санкций против России может иметь неприятные последствия. Ведь тогда глава РФ Владимир Путин, вероятнее всего, получит 240 млрд евро.

Отметим, что венгерский премьер Виктор Орбан – последовательный сторонник российского правителя Владимира Путин и враг Украины. Так, в начале марта Орбан осмелился выдвинуть Евросоюзу 12 требований, часть которых касается Украины и ее войны против России. Также он неоднократно требовал начать прямые переговоры ЕС и России и угрожал блокировать вступление Украины в Евросоюз. К тому же Орбан максимально коррумпирован, из-за чего постоянно происходят скандалы. К счастью, большинство венгров не разделяют позицию Орбана и его окружения: оппозиция в Венгрии невиданными темпами набирает популярность, а в Будапеште проходят антиорбановские протесты.