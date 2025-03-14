Сколько украинских детей похитила Россия с начала войны: Украина в ОБСЕ назвала ужасающие цифры

Вернуть на украинскую территорию удалось только 1227 детей – россияне пытаются препятствовать процессу

Российские оккупанты с начала полномасштабной войны незаконно депортировали в Россию 19 546 украинских детей. Еще 1700 детей, ставших жертвами российской агрессии, просто пропали без вести. Украина требует от международных организаций активного участия в процессе возвращения этих детей домой.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Юрий Витренко на очередном заседании Постоянного совета ОБСЕ, сообщает "Укринформ". Он отметил, что действия российских оккупантов нарушают международные нормы и являются проявлением геноцидной политики российского режима в отношении народа Украины.

"Незаконная депортация и насильственная русификация украинских детей является частью геноцидной политики Кремля по отношению к украинскому народу. Украина никогда не согласится на компромиссы в этом вопросе", — заявил он.

Витренко отметил, что под так называемую "временную опеку" (похищение с последующим незаконным "усыновлением") оккупанты передали по меньшей мере 380 детей. Вернуть на украинскую территорию удалось только 1227 детей, поскольку россияне продолжают препятствовать процессу возвращения всеми возможными способами.

"Мы считаем это вопросом критической важности для следующих поколений. Украина ожидает от ОБСЕ активного участия в содействии возвращению всех депортированных детей, незаконно задержанных гражданских и медицинских работников, в защите прав военнопленных, а также в освобождении крымских политзаключенных… Критически важным остается вопрос содержания Россией в изоляции украинских гражданских и военнослужащих, а также запрещение доступа к ним представителям ООН и Международного Комитета Красного Креста", – добавил постпред Украины.

Ранее "Телеграф" писал, что новый участник сверхтяжелого процесса возвращения из России украинских детей, депортированных или насильственно вывезенных, – Южно-Африканская республика (ЮАР) – будет играть в нем свою роль. Это, скорее всего, будет унификация логистических и юридических вопросов. При этом украинской стороне для действенной вовлеченности страны с далекого континента нужно преодолевать определенные предубеждения и делать акцент не на цифрах, а на реальных историях маленьких украинцев и усилиях России по искоренению национальной идентичности.