Украина вернула детей, которые всю жизнь провели в оккупации (фото)

Семья отправилась к родственникам в России

Украина вернула детей, а именно брата и сестру, всю жизнь проживших в оккупации. Их родной город был захвачен россиянами еще в 2014 году.

Об этом сообщает руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, это удалось сделать в рамках инициативы Bring Kids Back UA.

"В рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA удалось вернуть на подконтрольную территорию Украины брата и сестру, всю жизнь проживших в оккупации", — сообщил Ермак.

По словам Ермака, родной город Инны и Антона попал в оккупацию еще в 2014 году. Детей воспитывала бабушка — отец погиб, а мать была лишена родительских прав. После начала полномасштабного вторжения бабушка решила, что им нужно уехать из родного города, где становилось все опаснее.

Не имея возможности сразу добраться до подконтрольной Украине территории, семья отправилась к родственникам в России. Однако они продолжали искать путь возвращения на Родину, где детей ждал их родной дядя.

"Сегодня дети наконец-то дома, в родной стране. Благодарен специалистам Украинской сети за права ребенка за организацию этой спасательной миссии", — отметил глава ОП.

Депортация детей — что известно

С начала полномасштабного вторжения России в Украину россияне массово депортируют украинских детей. Их вывозят в Беларусь, РФ, а часть в оккупированный Крым.

По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, с начала полномасштабной войны Россия депортировала из Украины более 19,5 тысяч детей. Домой удалось вернуть более тысячи маленьких украинцев.

Напомним, именно депортация украинских детей стала причиной выдачи Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.

Ранее "Телеграф" писал, что новый участник сверхтяжелого процесса возвращения из России украинских детей, депортированных или насильственно вывезенных — Южно-Африканская республика (ЮАР) — будет в нем свою роль. Это, скорее всего, будет унификация логистических и юридических вопросов. При этом украинской стороне для действенной вовлечённости страны с далекого континента нужно преодолевать определенные предубеждения и делать акцент не на цифрах, а на реальных историях маленьких украинцев и усилиях России по искоренению национальной идентичности.