Трамп может наконец "дозреть" до санкций против России: СМИ назвали условие и сроки

В течение нескольких недель Трамп отчаянно сопротивлялся попыткам заставить его надавить на Кремль и Путина

Президент США Дональд Трамп уже на этой неделе может одобрить введение против России "драконовских санкций", над которыми работал сенатор Линдси Грэм, или других санкционных ограничений. Разочарование Трампа действиями российского правителя Владимира Путина ощутимо растет на фоне ракетных ударов российского режима по Украине и значительно замедлившихся темпов мирных переговоров, поскольку Кремль их открыто саботирует.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники из окружения Трампа. Один из собеседников сказал, что ограничения со стороны США, возможно, не будут включать российский банковский сектор, однако обсуждаются другие варианты давления на Кремль.

Другой источник отметил, что поскольку у Трампа обычно семь пятниц на неделе, он может передумать и не вводить новые санкции против России. Более того, издание отмечает, что по данным источников, Трамп "устал" от мирных переговоров и снова планирует отказаться от участия в них, поскольку быстрой победы на этом направлении точно не будет. Непонятно, сохранит ли Украина военную помощь от Соединенных Штатов, если Трамп прикажет вывести США из мирного процесса.

В течение нескольких недель Трамп отчаянно сопротивлялся попыткам Украины, союзников и адекватной части администрации заставить его надавить на Путина, поскольку Кремль не согласился на предложенное Вашингтоном 30-дневное прекращение огня. Препятствием для планов адекватных американских политиков стало три причины – неприязнь Трампа к президенту Украины Владимиру Зеленскому, ошибочное мнение о том, что дополнительные санкции якобы не ограничат способность России вести войну, однако затруднят возрождение торговых связей США и России, и еще более ошибочное мнение Трампа, что он знает Путина и сможет положить конец войне, поскольку Путин согласится оказать ему "личную услугу".

Впрочем, после разговора Трампа и Путина по телефону мнение американского президента о главе Кремля со скрежетом и постепенно, но начало меняться в худшую сторону. Например, президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Трамп наконец-то понял, что Путин его просто обманывает. Но мнение Трампа изменчиво, словно ветер: он может отказаться от введения санкций против России буквально в последний момент.

Напомним, недавно Трамп заявил, что он "недоволен" Путиным из-за атак на Украину, а затем вообще назвал российского правителя "сумасшедшим". Спецпредставитель президента по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что "эти нападения позорны" и выдвинул Путину требование прекратить огонь немедленно, духовный советник Трампа пастор Марк Бернс, который посещал Украину и дал интервью "Телеграфу", заявил, что российские атаки на Украину не просто убивают гражданское население, а "подрывают фундаментальные принципы гуманности и нормы ведения вооруженных конфликтов".

Конгрессмен от Республиканской партии США Дон Бэйкон выступил с требованием "вооружить до зубов" Вооруженные силы Украины, ввести против российского режима максимально строгие санкции, прекратить верить в возможность договориться о чем-то с россиянами и начать применять против Кремля силу. А автор законопроекта о "драконовских санкциях" Линдси Грэм выдвинул Путину прямое требование – либо согласиться на прекращение огня в Украине, либо готовиться к масштабным ограничениям, поскольку Конгресс способен принять законопроект о санкциях без участия Трампа.