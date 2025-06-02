Трамп оценил операцию "Паутина"? В Белом доме рассказали о позиции президента США

Ливитт была крайне дипломатична

В понедельник, 2 июня, в Белом доме прокомментировали украинскую атаку на российские аэродромы, в результате которой был поврежден 41 стратегический самолет армии РФ.

Позицию президента США Дональда Трампа озвучила его пресс-секретарь Кэролайн Ливитт. По ее словам, Трамп настаивает на прекращении войны путем переговоров.

"Реакция Трампа заключается в том, что этой войне нужно положить конец. Эта война была жестокой с обеих сторон, и слишком много людей погибло. Президент хочет, чтобы эта война закончилась за столом переговоров, и он ясно дал это понять обоим лидерам как публично, так и в частном порядке", — заявила пресс-секретарь Белого дома в ответ на вопрос о реакции президента на удар по путинским самолетам.

Она также отметила, что Трамп сохраняет готовность к встрече с Путиным и Зеленским, но предпочитает, чтобы РФ и Украина вели двусторонние переговоры.

После переговоров в Стамбуле 2 июня, закончившихся определенными договоренностями, в частности, обменом меморандумов о прекращении войны, РосСМИ опубликовали российский вариант документа.

После операции "Паутина" у Москвы появилось дополнительное условие: Киев должен гарантировать прекращение "диверсионных задач" на территории России. Как утверждают российские журналисты, меморандум якобы был передан украинской делегации во время переговоров в Турции.