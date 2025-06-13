Недалеко от Украины рыбак поймал 100-килограммового сома. Его фото впечатляют

Рыбе вероятнее всего более 50 лет

В Польше польский рыбак Михал Челковский поймал огромного сома. Рыба весила более 100 кг и в длину была 2,5 м.

Об этом сообщает Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства Украины. Отмечается, что эта удачная рыбалка произошла на реке Одра.

"На днях польский рыбак Михал Челковский стал автором невероятного улова на реке Одра. Ему удалось вытащить из воды огромного сома длиной 252 см", — говорится в сообщении.

Поляк поймал гигантского сома

Михал Челковский с сомом длиной 2,5 м

Размер плавника сома

Михал Челковский с сомом длиной 2,5 м

По данным агентства, этот водоем известен своими богатыми рыбными ресурсами, но такие огромные экземпляры встречаются там крайне редко. Предварительно этот гигантский сом мог иметь возраст более 50 лет и весить около 100 кг.

"Для самого Михала этот улов стал самым большим в его рыболовной карьере на родине, в Польше. Он признался, что годами мечтал поймать такого великана именно на домашних водоемах. Несмотря на значимость улова, рыбак принял сознательное решение и выпустил сома обратно в его природную среду", — добавили в агентстве мелиорации.

Река Одра на карте

К слову, Михал раньше уже ловил гигантских рыб. В частности, в Испании он поймал сома гигантских размеров – рыба весила более 130 кг и имела длину 268 см.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что во Львовской области поймали экзотическую "золотую рыбку".