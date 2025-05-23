Рыбы уже не те: в Тернополе посреди пруда заметили необычного "пловца" (видео)

Странные времена: в пруду теперь ловят не рыбу, а лесных жителей

Тернопольский славится своим богатым водным миром — там водятся сомы, щуки, судаки, лещи, карпы, толстолобы и другие виды рыб. Но такого обитателя водоема никто не ожидал увидеть.

Тернополянка Алина Ханина опубликовала видео, на котором видно, как косуля плавает в Тернопольском пруду. Животное спокойно добралось до берега и выбралось из воды.

Вероятно, молодое животное могло убежать из зооуголка, расположенного в соседнем парке буквально через дорогу от пруда. Впрочем, также возможно, что рогатое животное пришло из леса, расположенного за озером.

Теперь, когда охота запрещена во время войны, популяция диких животных значительно возросла. Местные жители рассказывают, что косули ходят по селам целыми стадами. А раньше их увидеть в этих краях было настоящей редкостью.

"Животное уже решило открыть купальный сезон. Кого только не увидишь в Тернополе: то свиньи бегают, то утки по дворам ходят", — шутят в соцсетях.

Видео с оленем, который решил поплавать, распространилось соцсетями. Многие шутят, что теперь в Тернопольском пруду можно встретить не только рыбу, но и рогатых животных.

Ранее "Телеграф" писал, что грузинская свинка Пепа удивительным образом спаслась от смерти от руки мясника. Смешное видео попало в соцсети.