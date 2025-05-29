Поймать такую – настоящая редкость: в Украине рыбаки удивили размером своей добычи (фото)

Поймать такую рыбу на крючок – настоящая редкость

В селе Белое Ровенской области местные рыбаки поймали настоящего гиганта – толстолобая весом около 20 килограммов. Из-за размеров и веса рыбу невозможно полноценно поднять одному человеку, что видно на фото.

Снимок был опубликован местными Telegram-каналами. На кадрах видно, что рыбакам пришлось изрядно попотеть, чтобы не только вытащить добычу из воды, но и справиться с ней.

Толстолоб является представителем семейства "карповых", в природе он достигает метра в длину и около 25 кг веса — что означает, что ровенские рыбаки выловили рыбу фактически на высоте сил. Чаще встречается два вида этой рыбы: белый и пестрый. Их часто называют "мелиоратором" за способность очищать водоемы, ведь толстолоба питаются фитопланктоном и зоопланктоном, благодаря этому фильтруя воду.

Толстолоб считается сложным трофеем для рыбаков, поскольку он не клюет в привычном понимании – добыча затягивает крючок с кормом вместе с водой. Его ловят преимущественно и технопланктон или специальные измельченной прикормки, создающие муть в воде. Случаи, когда толстолоб весом более 15-20 кг оказывается на крючке, редкость.

Эту рыбу называют "непредсказуемой" – он может неожиданно выпрыгнуть из воды или даже попасть в лодку. Все это делает рыбалку на него особым приключением. Несмотря на то, что рыба уже давно адаптирована к украинским водоемам, природоохранный статус толстолоба белого сейчас классифицируется как "близкий к угрожающему состоянию".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что на Сумщине рыбаку удалось поймать необычного карася с длинными вуалевыми пловцами, и фото улова быстро приобрело популярность в соцсетях. Пользователи в шутку называли рыбу "золотой рыбкой" или "русалкой, не успевшей стать человеком".