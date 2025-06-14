"Станут новыми целями": Тегеран выступил с угрозами в адрес союзников Израиля

Иран угрожает атакой союзникам Израиля, если они попытаются помочь Тель-Авиву

Представители Ирана заявляют о намерениях усилить ракетные удары по Израилю и угрожают атаковать страны, которые попытаются помогать израильтянам защититься от иранских ударов. Также Иран отверг идею Великобритании прекратить эскалацию и вернуться к дипломатическому пути урегулирования конфликта.

Как сообщает CNN, один из иранских чиновников заявил, что любое вмешательство третьих государств в боевые действия на стороне Израиля будет расцениваться как прямая угроза для Тегерана. Поэтому Иран будет атаковать базы таких государств.

"Любая страна, которая попытается защитить режим от операций Ирана, в свою очередь увидит, как ее региональные базы и позиции станут новыми целями", — сказал он, добавил, что Иран будет действовать "в рамках международного права".

Британское издание The Guardian также сообщает, что глава МИД Ирана Аббас Арагчи решительно отверг предложение министра иностранных дел Британии Дэвида Лемми прекратить огонь и вернуться в дипломатию на пути урегулирования конфликта. В разговоре с британским министром Арагчи заявил, что Иран не будет принимать какие-либо призывы к воздержанию из-за "израильской агрессии", а ответ на израильские удары будет "решительным и определенным".

Напомним, что Иран вечером 13 июня заявил, что выпустил "сотни ракет" в направлении Израиля. Взрывы прогремели в Тель-Авиве и других городах. К 00:00 14 июня Иран успел выпустить две волны ракет по Израилю, после полуночи – еще одну волну ракет, назвав это ответом на израильский удар по иранским ядерным объектам в ночь на 13 июня. Также напомним, что уже известно, почему Израиль отважился на удар по ядерным объектам Ирана.

Больше о войне Израиля и Ирана читайте в материале "Телеграфа", где собраны все подробности: "Израиль начал военную операцию против Ирана. Детали и главное (обновляется)".