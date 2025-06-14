"Стануть новими цілями": Тегеран виступив з погрозами на адресу союзників Ізраїля

Іран погрожує атакою союзникам Ізраїля, якщо вони спробують допомогти Тель-Авіву

Представники Ірану заявляють про наміри посилити ракетні удари по Ізраїлю та погрожують атакувати країни, які спробують допомагати ізраїльтянам захиститися від іранських ударів. Також Іран відкинув ідею Великої Британії припинити ескалацію та повернутися до дипломатичного шляху врегулювання конфлікту.

Як повідомляє CNN, один з іранських чиновників заявив, що будь-яке втручання третіх держав у бойові дії на боці Ізраїля розцінюватиметься, як пряма загроза для Тегерана. Тому Іран буде атакувати бази таких держав.

"Будь-яка країна, яка спробує захистити режим від операцій Ірану, своєю чергою, побачить, як її регіональні бази та позиції стануть новими цілями", – сказав він, додав, що Іран буде діяти "у межах міжнародного права".

Британське видання The Guardian також повідомляє, що голова МЗС Ірану Аббас Арагчі рішуче відкинув пропозицію міністра іноземних справ Британії Девіда Леммі припинити вогонь та повернутися до дипломатії на шляху врегулювання конфлікту. В розмові з британським міністром Арагчі заявив, що Іран не прийматиме будь-яких закликів до стриманості через "ізраїльську агресію", а відповідь на ізраїльські удари буде "рішучою і визначеною".

Нагадаємо, що Іран ввечері 13 червня заявив, що випустив "сотні ракет" в напрямку Ізраїля. Вибухи прогриміли в Тель-Авіві та інших містах. До 00:00 14 червня Іран встиг випустити дві хвилі ракет по Ізраїлю, після опівночі – ще одну хвилю ракет, назвавши це відповіддю на ізраїльський удар по іранських ядерних об'єктах в ніч на 13 червня. Також нагадаємо, що вже відомо, чому Ізраїль наважився на удар по ядерних об'єктах Ірану.

Більше про війну Ізраїлю та Ірану читайте в матеріалі "Телеграфу", де зібрані усі подробиці: "Ізраїль розпочав військову операцію проти Ірану. Деталі та найголовніше (оновлюється)".