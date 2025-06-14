"Это израильский аналог Пентагона": иранские ракеты попали в штаб Армии обороны Израиля в Тель-Авиве

Целый квартал был уничтожен ударом одной баллистической ракеты, утверждает корреспондент американского телеканала

В ходе одного из ракетных ударов Ирана баллистические ракеты поразили комплекс Кирия в Тель-Авиве. Это штаб-квартира Армии обороны Израиля, которую еще прозвали "израильским Пентагоном". В результате удара комплекс получил значительные повреждения.

Об этом сообщил корреспондент американского телеканала Fox News Трей Ингст. Во время прямого эфира из Тель-Авива он рассказал, что Иран запустил более 150 баллистических ракет по Израилю, несмотря на работу противовоздушной обороны, многие ракеты достигли целей – среди которых были не только жилые районы, но и правительственные и военные объекты.

Среди других пораженных ракетами объектов пострадал комплекс Кирия. Это стратегический военный городок в центре Тель-Авива, где расположен штаб израильских вооруженных сил. Баллистические ракеты, которым удалось пробить ПВО, нанесли комплекс значительных повреждений.

"Это израильский аналог Пентагона – Кирия. И здание в этом комплексе только что поразили… Целый квартал почти полностью уничтожен, он стерт с лица земли. Спасатели разгребали завалы… пытаясь найти следы возможных тел", – сказал Ингст, комментируя последствия удара.

По словам журналиста, атаку Ирана отражали много израильских и американских систем противовоздушной и противоракетной обороны: "Железный купол", "Праща Давида", Arrow, Patriot и THAAD. Несмотря на их работу, десятки ракет смогли преодолеть защиту и достигли целей.

"Этого недостаточно, чтобы остановить такой обстрел. Мы видели, как ракеты попадали в землю, причиняя значительные разрушения и по меньшей мере одну гибель. Эти баллистические ракеты делают ракеты, запускаемые из Газы, похожими на игрушки. И это лишь начало быстро развивающейся войны между Израилем и Ираном", – резюмировал Ингст.

Напомним, что Иран вечером 13 июня заявил, что выпустил "сотни ракет" в направлении Израиля. Взрывы прогремели в Тель-Авиве и других городах. К 00:00 14 июня Иран успел выпустить две волны ракет по Израилю, после полуночи – еще одну волну ракет, назвав это ответом на израильский удар по иранским ядерным объектам в ночь на 13 июня. Также напомним, что уже известно, почему Израиль отважился удар по ядерным объектам Ирана.

Больше о войне Израиля и Ирана читайте в материале "Телеграфа", где собраны все подробности: "Израиль начал военную операцию против Ирана. Детали и главное (обновляется)".