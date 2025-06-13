"Вот бы работать в ООН": украинцы клепают смешные мемы о войне Израиля и Ирана

Вспомнили и "легендарную русскую пе-ве-о"

Украинские интернет-пользователи массово создают мемы о войне между Израилем и Ираном, шутя таким образом над реакцией мирового сообщества. Особенно досталось ООН, сравниваемой с беспомощным наблюдателем.

Украинцы быстро отреагировали на события между двумя странами, особенно острыми мемами и саркастическими шутками. "Телеграф" собрал самые смешные из них, по нашему мнению".

"Вот бы работать в ООН и ни @ уя не делать", — шутят в картинках.

"Иран запускает 100 шахидов по Израилю… Три страны поднимают авиацию для их уничтожения…. ~500 шахидов за ночь по Украине, партнеры озабочены и только Николай по улыбается. Так мы и живем)", — в шутку сравнивают ситуацию между Израилем и Ираном и российско-украинск.

Еще одна шутка об ООН: "Генасамблея ООН: принимает резолюцию по прекращению Израилем огня в газе. Израиль: прекращает огонь в газе, но лупит ракетами по ядерным объектам Ирана". И ООН, как обычно, просто наблюдает.

Упомянули также иракскую ПВО, и, само собой, российскую, "не имеющую аналогов", но почему-то не защитившую своего союзника — Ирак — от российских ракет.

Ранее Телеграф писал, что украинцы непрерывно шутят о потерях россиян на фоне миллионных потерь армии РФ в войне с Украиной.