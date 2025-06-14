"Це ізраїльський аналог Пентагону": іранські ракети влучили у штаб Армії оборони Ізраїлю в Тель-Авіві

Цілий квартал було знищено ударом однієї балістичної ракети, стверджує кореспондент американського телеканалу

Під час одного з ракетних ударів Ірану балістичні ракети уразили комплекс Кірія у Тель-Авіві. Це штаб-квартира Армії оборони Ізраїля, яку ще прозвали "ізраїльським Пентагоном". Внаслідок удару комплекс отримав значні пошкодження.

Про це повідомив кореспондент американського телеканалу Fox News Трей Інгст. Під час прямого ефіру з Тель-Авіва він розповів, що Іран запустив понад 150 балістичних ракет по Ізраїлю, попри роботу протиповітряної оборони багато ракет досягли цілей – серед яких були не тільки житлові райони, але й урядові та військові об'єкти.

Серед інших вражених ракетами об'єктів, постраждав комплекс Кірія. Це стратегічне військове містечко в центрі Тель-Авіва, де розміщено штаб ізраїльських збройних сил. Балістичні ракети, яким вдалося пробити ППО, завдали комплексу значних пошкоджень.

"Це ізраїльський аналог Пентагону – Кірія. І будівлю в цьому комплексі щойно вразили… Цілий квартал майже повністю знищено, він стертий з лиця землі. Рятувальники розгрібали завали… намагаючись знайти сліди можливих тіл", – сказав Інгст, коментуючи наслідки удару.

За словами журналіста, атаку Ірану відбивали багато ізраїльських та американських систем протиповітряної та протиракетної оборони: "Залізний купол", "Праща Давида", Arrow, Patriot і THAAD. Попри їхню роботу, десятки ракет змогли подолати захист та досягли цілей.

"Цього недостатньо, щоб зупинити такий обстріл. Ми бачили, як ракети влучали в землю, спричиняючи значні руйнування та щонайменше одну загибель. Ці балістичні ракети роблять ракети, що запускалися з Гази, схожими на іграшки. І це лише початок війни між Ізраїлем та Іраном, яка швидко розвивається", – резюмував Інгст.

Нагадаємо, що Іран ввечері 13 червня заявив, що випустив "сотні ракет" в напрямку Ізраїля. Вибухи прогриміли в Тель-Авіві та інших містах. До 00:00 14 червня Іран встиг випустити дві хвилі ракет по Ізраїлю, після опівночі – ще одну хвилю ракет, назвавши це відповіддю на ізраїльський удар по іранських ядерних об'єктах в ніч на 13 червня. Також нагадаємо, що вже відомо, чому Ізраїль наважився на удар по ядерних об'єктах Ірану.

Більше про війну Ізраїлю та Ірану читайте в матеріалі "Телеграфу", де зібрані усі подробиці: "Ізраїль розпочав військову операцію проти Ірану. Деталі та найголовніше (оновлюється)".