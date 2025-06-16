Россия и Китай осудили Израиль: что скрывается за их поддержкой Ирана

Москва и Пекин публично выступили с поддержкой Ирана и осуждением действий Израиля

По мере того как иранский режим оказывается под растущим давлением, лидеры России и Китая внимательно следят за развитием событий в регионе. Владимир Путин и Си Цзиньпин не случайно публично осудили действия Израиля после сериры, были поражены военные объекты, системы противовоздушнои ударов по Ирану, в результате которых погибли высокопоставленные командий обороны и даже ядерная инфраструктура.

Для России и Китая Иран – не просто региональный союзник. Это – ключевой партнёр в борьбе против американского доминирования на Ближнем Востоке. Его ослабление подрывает стратегическую ось, которую обе страны строили годами.

Авторитарная ось: что объединяет Россию, Китай и Иран

Для Москвы это уже второй удар: после падения режима Башара Асада в Сирии в декабре 2024 года Россия фактически потеряла главную военную опору в регионе. Иран оставался едва ли не единственным плацдармом, через который Кремль мог удерживать своё влияние на Ближнем Востоке.

"Россия, Китай и Иран имеют общее пренебрежительное отношение к западным ценностям и моделям управления. Эти режимы обмениваются опытом, в частности в сфере репрессивных технологий – как подавлять собственное население", – пояснила Тувия Геринг, эксперт по Китаю и Ближнему Востоку из Института исследований национальной безопасности Израиля.

Ядерное оружие как угроза влияния

Растущая дестабилизация в Иране меняет баланс: партнёрство с Тегераном всё больше воспринимается как потенциальное бремя. Одна из самых больших угроз – возможный выход Ирана из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и прямое возобновление усилий по созданию ядерного оружия. Такие угрозы Тегеран уже озвучивал.

Россия и Китай, несмотря на наличие у них ядерного оружия, не заинтересованы в том, чтобы Иран тоже стал ядерной державой, объяснил политтехнолог Алексей Голобуцкий в комментарии для "Телеграф". Это уменьшит зависимость Тегерана от Пекина и Москвы, а также ослабит их влияние на иранское руководство.

"Если Иран получит ядерное оружие, это подорвёт баланс, и приведёт к потере влияния Москвы и Пекина на Тегеран. Ни одна из этих стран не хочет ещё одного ядерного игрока в регионе — это размывает понятие ядерного сдерживания", — отметил Голобуцкий.

В то же время, добавил эксперт, нынешний конфликт имеет и демонстрационный эффект для авторитарных режимов.

"Ситуация вокруг Ирана — это полигон, на котором Россия и Китай наблюдают, как западные демократии реагируют на вызовы. Если Израиль доведёт дело до смены власти — это одно. Если же всё завершится мирным соглашением при посредничестве Трампа — это совершенно другой сигнал для будущего".

Что Россия и Китай могут потерять в случае падения Ирана

В то же время, несмотря на общую нестабильность, Москва не волнуется за поставки иранских беспилотников, которые активно использует для атак на украинские города. Как отмечает Николь Гражевски, исследовательница из Carnegie Endowment for International Peace, специализирующаяся на ядерной политике, Россия уже запустила собственное производство дронов на основе иранских технологий и может производить до 2700 единиц в месяц.

Политический союз России и Ирана, по оценке эксперта Алексея Голобуцкого не является глубоким или стратегическим:

"Иран и Россия — это вынужденные союзники, каждый решает свои проблемы. Да, Иран поставил первые партии "шахедов", Россия наладила их производство — ущерб для нас есть, но дать что-то ещё Иран больше не способен", – отметил политолог. По мнению эксперта, даже в случае проигрыша Ирана, практические потери для России будут незначительными.

Для Китая ситуация выглядит значительно более тревожной. Пекин является главным импортёром иранской нефти – до 2 миллионов баррелей в день. Израильские удары по нефтегазовой инфраструктуре ставят под угрозу стабильность энергоснабжения для КНР. Ещё больший ущерб может нанести вероятная атака на американские базы в ОАЭ или Саудовской Аравии – странах, которые тоже являются критически важными поставщиками энергии для Китая.

"Если России выгодно, чтобы нефть дорожала, то Китаю — нет. Китай имеет прямой интерес в стабильности региона. Иранский режим специфичен, идеологичен, и ни России, ни Китаю не является искренне близким. Это партнёрство скорее вынужденное, чем добровольное", – обозначил Голобуцкий.

Китай также не сможет в полной мере реализовать свои инфраструктурные проекты из-за санкционного режима в отношении Ирана. Россия, в свою очередь, не сможет экспортировать туда вооружение. Даже если напряжённость спадёт, Иран вряд ли сможет рассчитываться валютой – торговля, скорее всего, будет бартерной.

"Слабый Иран не выгоден ни России, ни Китаю. Обе страны предпочитают стабильные авторитарные режимы, которые разделяют их взгляд на международную систему", – подчеркнула Гражевски.

Несмотря на публичную поддержку Ирана, оба режима демонстрируют признаки закулисной тревоги. Россия инициировала экстренное заседание Совета управляющего органа МАГАТЭ, чтобы обсудить последствия израильских ударов по ядерным объектам. Путин уже провёл переговоры с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, президентом Ирана Махмудом Пезешкияном и даже Дональдом Трампом, предложив своё посредничество в переговорах между странами.

Активизировался и Китай. Глава МИД Ван И провёл переговоры с иранскими и израильскими дипломатами. Си Цзиньпин публично заявил, что "Израиль должен быть остановлен". В Пекине, по информации The Telegraph, готовятся к наихудшему сценарию – смене власти в Иране. Как отметила Геринг, после опыта Афганистана и Сирии Китай действует осторожно, но готовится "налаживать отношения с теми, кто останется у власти".

Напомним, ранее "Телеграф" обратился к искусственному интеллекту ChatGPT с вопросом, можно ли считать Иран общим врагом для Израиля и Украины. ИИ отметил, что ответ зависит от того, в каком контексте используется слово "враг" — военном, политическом или идеологическом.