Україна та Ізраїль мають спільного ворога? Що відповів штучний інтелект

Тегеран ворожий до обох країн

Іран обстрілює Ізраїль балістичними ракетами. Тегеран також є союзником Росії у війні проти України.

"Телеграф" звернувся до штучного інтелекту ChatGPT з запитанням, чи є Іран зараз спільним ворогом для Ізраїлю та України. ШІ зазначив, що відповідь залежить від трактування слова ворог — у військовому, політичному чи ідеологічному сенсі.

Головний ворог України — це Росія, яка веде повномасштабну війну проти України з 2022 року. Натомість основна загроза для Ізраїлю — це ХАМАС, а також підтримувані Іраном угруповання в Лівані (Хезболла) та Сирії. Крім того, Ізраїль сприймає Іран як стратегічного ворога через ядерну програму та підтримку антиізраїльських сил у регіоні.

Чи є Іран спільним ворогом

Штучний інтелект констатував, що Іран підтримує як ворога України — РФ, так і ворога Ізраїлю — ХАМАС, Хезболлу та інших терористів, що атакують Ізраїль. Тому, опосередковано Іран є ворогом обох країн.

Росія — неофіційний супротивник Ізраїлю

Формально не оголошував Росію ворогом, проте між ними є напруга. Росія співпрацює з Іраном і ХАМАС, а її офіційні особи відкрито звинувачували Ізраїль у ситуації в Газі. Проте Ізраїль не зацікавлений в тому, щоб загострювати відносини з РФ через ситуацію в Сирії. Це — одна з причин, чому Ізраїль утримується від чіткої підтримки України зброєю.

Варто зазначити, що Сирія, Ізраїль та Росія перебувають у складному трикутнику відносин. Росія є ключовим союзником уряду Сирії та має військову присутність у країні, в той час, як Ізраїль проводить операції проти іранських цілей у Сирії та взаємодіє з Росією для уникнення конфліктів.

За висновком ШІ, можна сказати, що Іран — спільний ворог України та Ізраїлю. Щодо Росії, то вона є відкритим ворогом України, та потенційним або опосередкованим супротивником Ізраїлю.

Як повідомляв "Телеграф", Кремль не просто так раптово виступив з пропозицією побути "посередником" у примиренні між Іраном та Ізраїлем на Близькому Сході, що прихильно зустріли в Вашингтоні. Російський глава Володимир Путін розраховує своєю "миротворчістю" відвернути увагу від війни в Україні.