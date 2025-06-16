У Януковича и Асада появятся соседи? Иранская элита готовится бежать в Россию, пишут СМИ

Некоторые из иранских чиновников полагаются на Россию, тогда как другие ищут собственные пути побега

Высокопоставленные чиновники иранского режима аятолл готовят себе плацдарм в России на случай, если их власть в Иране будет свергнута на фоне вооруженного противостояния с Израилем. По меньшей мере, один высокопоставленный чиновник правительства Ирана ведет переговоры с Кремлем о своей эвакуации.

Об этом сообщил иранский оппозиционный телеканал Iran International, расположенный в Лондоне. Речь, по данным журналистов, идет о главном помощнике верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи – Али Асгаре Хеджази.

Хеджази, утверждает телеканал, ведет переговоры с российскими чиновниками по поводу возможной эвакуации вместе с семьей в случае "ухудшения ситуации в Иране". Москва, сказано в материале, предварительно "дала добро" на эвакуацию Хеджази и готова обеспечить ему "коридор" в Россию — гарантии озвучил один из российских чиновников.

Интересно, что подобные переговоры, по предварительным данным, ведет и ряд других высокопоставленных чиновников Ирана. Некоторые из них полагаются на помощь России в деле эвакуации своих персон, в то время как другие справедливо не доверяют россиянам и завершают подготовку собственных секретных маршрутов побега из страны в случае, если власть аятолл начнет рушиться.

Напомним, что Трамп 14 июня, в свой 79-й день рождения, побеседовал с главой России Владимиром Путиным. Их разговор длился почти час. Среди прочего Путин предложил свои "услуги" в примирении Ирана и Израиля – а в Вашингтоне решили, что не видят никаких проблем в том, чтобы Путин был посредником. Впрочем, желание Трампа назначить посредником военного преступника уже высмеял президент Франции Эммануэль Макрон.

13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Были совершены несколько атак, а война на Ближнем Востоке сильно обострилась. При этом в США уже подтвердили, что часть американских систем ПВО, которые должны были передать Украине, отдали на Ближний Восток.

Иран вечером 13 июня заявил, что выпустил "сотни ракет" в направлении Израиля. Взрывы прогремели в Тель-Авиве и других городах. К 00:00 14 июня Иран успел выпустить две волны ракет по Израилю, после полуночи – третью волну ракет, а ближе к утру 14 июня – четвертую ракетную волну. В Тегеране назвали это ответом на израильский удар по иранским ядерным объектам в ночь на 13 июня. 15 июня Иран также устроил ракетные обстрелы Израиля. В результате атаки по городу Бат-Ям погибли пять граждан Украины: запущенная иранцами баллистическая ракета уничтожила жилой дом.

Больше о войне Израиля и Ирана читайте в материале "Телеграфа", где собраны все подробности: "Израиль начал военную операцию против Ирана. Детали и главное (обновляется)".