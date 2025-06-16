Відвертає увагу світу: в ISW пояснили, чому Путін раптово зголосився мирити Іран та Ізраїль

Трамп, схоже за все, вірить Путіну, попри те, що європейці план кремлівського лідера вже розкусили

Кремль не просто так раптово висунувся зі своєю пропозицією побути "посередником" у примиренні між Іраном та Ізраїлем на Близькому Сході, що прихильно зустріли в Вашингтоні. Російський правитель Володимир Путін розраховує своєю "миротворчістю" відвернути увагу від війни в Україні.

Про це сказано у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW). Путін продовжує позиціювати Росію, як "необхідного партнера" для Сполучених Штатів у міжнародних питаннях. Трамп "з'їв" це, хоча інші вже розкусили гру Путіна, зокрема Макрон, який поглузував з Кремля та Білого дому.

"Президент США Дональд Трамп заявив 14 червня, що вони з Путіним розмовляли телефоном близько години про ізраїльсько-іранські удари та витратили "набагато менше" часу на розмови про Україну, ніж про Іран… Путін, ймовірно, намагається відволікти увагу від своєї агресії проти України, пропонуючи допомогу Сполученим Штатам у посередництві в ситуації на Близькому Сході", – сказано у повідомленні.

Російська пропаганда також підтвердила, що Путін та Трамп розмовляли про Близький Схід більше, ніж про Україну. Зокрема, помічник російського правителя Юрій Ушаков заявив, що більшість часу з годинної розмови було присвячено ескалації між Іраном та Ізраїлем

"Подібні ініціативи російської сторони можуть бути спробою відвернути увагу міжнародної спільноти від військової агресії проти України шляхом демонстрації готовності до конструктивної ролі у вирішенні конфліктів на інших напрямках", – зазначається у матеріалі Інституту.

Нагадаємо, що Трамп 14 червня, у свій 79-й день народження, поговорив з очільником Росії Володимиром Путіним. Їх розмова тривала майже годину. Серед іншого, Путін запропонував свої "послуги" у примиренні Ірану та Ізраїлю – а у Вашингтоні вирішили, що не бачать жодних проблем у тому, щоб Путін був посередником.

Більше про війну Ізраїлю та Ірану читайте в матеріалі "Телеграфу", де зібрані усі подробиці: "Ізраїль розпочав військову операцію проти Ірану. Деталі та найголовніше (оновлюється)".