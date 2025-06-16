Иран ударил баллистикой по Израилю, есть жертвы. Тегеран утверждает, что взломал израильские системы ПВО (фото и видео)

Иран, как и РФ, бьет по мирным жителям

Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами — и если Израиль наносит удары по военным и ядерным объектам, то Иран бьет по женщинам и детям. В ночь на понедельник, 16 июня, Иран устроил баллистическую атаку на израильские города, поразив по меньшей мере два здания в разных районах центрального Израиля.

Как сообщает N12, в результате ночных обстрелов Израиля, погибли три человека. По данным организации "Маген Давид Адом", еще около 70 жителей страны были ранены. Под завалами продолжают искать людей.

Под удар попали центральные районы страны – Тель-Авив и его пригород, а также город Хайфа. Там в результате атаки возник пожар на электростанции. Израильская электрическая корпорация сообщила, что иранские удары повредили местную электросеть в центральной части страны.

Пожар на электростанции в Хайфе

Рон Хульдаи, мэр Тель-Авива, уточнил, что в городе взорвались две баллистические ракеты, выпущенные из Ирана. Одна из иранских ракет разорвалась у заграничного посольства, расположенного в Гуш-Дане (агломерация, включающая Тель-Авивский округ и Центральный округ побережья Средиземного моря).

Иран, как и Россия, атакует мирных жителей

Людей ищут под завалами

Вспыхнули многочисленные пожары

Иран заявил, что заставил ПВО Израиля работать против самой себя

Иранская сторона заявила, что Иран атаковал Израиль ракетами класса "воздух-воздух", которые якобы смогли обойти израильские системы обороны, заставив их работать друг против друга. Об этом заявили в Корпусе стражей Исламской революции (КСИР).

В сети появились кадры, на которых, как утверждается, израильская система ПВО, вероятно, Arrow-3, дала сбой во время запуска. Ракета сработала некорректно и уничтожила будто бы свою пусковую установку в пустыне Негев.

Иран утверждает, что сломал системы ПВО Израиля и они "начали целиться сами в себя". Официальной информации об инциденте пока нет. Израильская сторона не комментировала его.

Как сообщал "Телеграф", в результате массированной ракетной атаки Ирана по Израилю 15 июня погибли пять граждан Украины. Среди них трое детей.