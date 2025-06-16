"Не хватает авторитета": Макрон поямеялся над идеей Трампа сделать Путина посредником между Ираном и Израилем

Макрон посмеивался над идеей Трампа, указав на отсутствие авторитета в России

Президент Франции Эммануэль Макрон высмеял и отверг идею президента США Дональда Трампа по поводу того, чтобы сделать военного преступника и российского правителя Владимира Путина посредником между Ираном и Израилем. Россия в глазах европейцев – государство без авторитета.

Об этом сообщило издание The Times of Israel со ссылкой на заявление, сделанное Макроном во время визита в Гренландию. Макрон подчеркнул, что России "не хватает авторитета" для таких посреднических усилий, чтобы там не думал по этому вопросу Трамп.

"Я не верю, что Россия, которая сейчас участвует в конфликте высокой интенсивности и решила не уважать Устав ООН в течение нескольких лет, может быть посредником", – добавил он.

Напомним, что Трамп 14 июня, в свой 79-й день рождения, побеседовал с главой России Владимиром Путиным. Их разговор длился почти час. Среди прочего Путин предложил свои "услуги" в примирении Ирана и Израиля – а в Вашингтоне решили, что не видят никаких проблем в том, чтобы Путин был посредником.

13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Было совершено несколько атак, а война на Ближнем Востоке сильно обострилась. При этом в США уже подтвердили, что часть американских систем ПВО, которые должны были передать Украине, отдали на Ближний Восток. Иран вечером 13 июня заявил, что выпустил "сотни ракет" в направлении Израиля. Взрывы прогремели в Тель-Авиве и других городах. К 00:00 14 июня Иран успел выпустить две волны ракет по Израилю, после полуночи – третью волну ракет, а ближе к утру 14 июня – четвертую ракетную волну. В Тегеране назвали это ответом на израильский удар по иранским ядерным объектам в ночь на 13 июня.

15 июня Иран также устроил ракетный обстрел Израиля. В результате атаки по городу Бат-Ям погибли пять граждан Украины: запущенная иранцами баллистическая ракета уничтожила жилой дом.

Больше о войне Израиля и Ирана читайте в материале "Телеграфа", где собраны все подробности: "Израиль начал военную операцию против Ирана. Детали и главное (обновляется)".