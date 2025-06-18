"Битва начинается": Иран пообещал "сюрприз" и нанес новый удар по Израилю (видео)

Обмен ракетными ударами продолжается

Иран пообещал незабываемую ночь для всего мира и нанес очередной ракетный удар по Израилю. Всего было запущено около 20 ракет.

Как сообщает Aljazeera, это была восьмая иранская атака за последние 24 часа. Падение обломков зафиксировано в центральных районах Израиля, в том числе и в Тель-Авиве.

В сети тем временем появились видеозаписи того, как происходят запуски и падают ракеты. По данным израильских источников, обошлось без пострадавших. Взрывы также слышны в Тегеране и ряде других иранских городов.

В сети также появилось видео неудачного запуска ракеты израильской ПВО. Сообщается, что после ее падения начался пожар.

Пожар после падения ракеты ПВО

Стоит отметить, что президент США Дональд Трамп и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор, в котором обсудили ситуацию в регионе. После этого Трамп отправился на экстренное совещание с чиновниками Белого дома.

В ряде СМИ позже появились сообщения о том, что американский президент якобы готовит экстренное обращение к жителям США, но его представители опровергли эту информацию.

Также сообщалось, что Вашингтон может выдвинуть ультиматум Тегерану, а в случае его невыполнения атакует ядерный объект в городе Фордо в течение 48 часов. На фоне этого иранские СМИ проинформировали, что все американские базы на Ближнем Востоке взяты под прицел и в случае американской атаки по ним будет незамедлительно нанесен ракетный удар.

Тем временем в украинском и российском сегментах сети появились сообщения о том, что на иранском государственном телевидении якобы предупредили о том, что "вечером будет сюрприз, который мир запомнит на века". Верховный лидер Ирана Али Хаменеи в своем X при этом написал, что "битва начинается".

Пост Хаменеи

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что известно об объекте в Фордо, ударить по которому могут США, а также почему его не может уничтожить Израиль самостоятельно.