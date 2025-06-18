"Битва починається": Іран пообіцяв "сюрприз" і завдав нового удару по Ізраїлю (відео)

Обмін ракетними ударами продовжується

Іран пообіцяв незабутню ніч для всього світу і завдав чергового ракетного удару по Ізраїлю. Усього було запущено близько 20 ракет.

Як повідомляє Aljazeera, це була восьма іранська атака за останні 24 години. Падіння уламків зафіксовано у центральних районах Ізраїлю, у тому числі й у Тель-Авіві.

У мережі тим часом з’явилися відеозаписи того, як відбуваються запуски та падають ракети. За даними ізраїльських джерел, обійшлося без постраждалих. Вибухи також чути в Тегерані та низці інших іранських міст.

У мережі також з’явилося відео невдалого запуску ракети ізраїльської ППО.

Пожежа після падіння ракети ППО

Варто зазначити, що президент США Дональд Трамп та прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху провели телефонну розмову, в якій обговорили ситуацію в регіоні. Після цього Трамп вирушив на екстрену нараду із чиновниками Білого дому.

У низці ЗМІ пізніше з’явилися повідомлення про те, що американський президент нібито готує екстрене звернення до жителів США, але його представники спростували цю інформацію.

Також повідомлялося, що Вашингтон може висунути ультиматум Тегерану, а у разі його невиконання атакує ядерний об’єкт у місті Фордо протягом 48 годин. На тлі цього іранські ЗМІ поінформували, що всі американські бази на Близькому Сході взяті під приціл і у разі американської атаки по них буде негайно завдано ракетного удару.

Тим часом в українському та російському сегментах мережі з’явилися повідомлення про те, що на іранському державному телебаченні нібито попередили про те, що "ввечері буде сюрприз, який світ запам’ятає на віки". Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї у своєму X при цьому написав, що "битва починається".

Допис Хаменеї

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що відомо про об’єкт у Фордо, вдарити по якому можуть США, а також чому його не може знищити Ізраїль самостійно.