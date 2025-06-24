РФ нападет на НАТО, помощь США сократится, обстрелы усилятся: главное из интервью Зеленского для SkyNews

Украинский лидер ответил на вопросы, которые интересуют многих

Президент Украины Владимир Зеленский дал большое интервью британскому телеканалу SkyNews, которое провел журналист Марк Остин. Глава государства ответил на вопросы насчет планов Путина по НАТО, помощи Украине от США, ультиматумы России и о многом другом.

"Телеграф" собрал сборку главных заявлений, которые были озвучены в интервью.

Россия может напасть на НАТО

Владимир Зеленский не исключает, что РФ может напасть на НАТО в ближайшие пять лет. По его мнению, сделать это в течение пары месяцев у главы Кремля не выйдет.

"Мы считаем, что начиная с 2030 года Путин может иметь значительно большие возможности. Сегодня его сдерживает Украина – у него нет времени готовить армию" — сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что сейчас российские военные массово гибнут на фронте, и Путину нужна пауза.

"В любом случае, Путину нужна пауза, ему нужно, чтобы сняли санкции, ему нужна подготовленная армия", – сказал украинский лидер.

Владимир Зеленский. Фото: Facebook

США и Россия не будут друзьями

Президент полагает, что дружбы между РФ и Штатами никогда не будет.

"США и Россия никогда не будут друзьями. Они могут являться только партнерами на короткий срок. Я верю, что американцы и россияне имеют разные ценности. А украинцы — любящая свободу нация, у нас общие ценности с американцами", — сказал он.

Украина не проиграет войну

На вопрос журналиста о том, проиграет ли Украина войну, Зеленский ответил следующее:

"Нет, я так не думаю. Ситуация непростая, но не такая, как в первые дни широкомасштабного вторжения. У Путина не все так хорошо на поле боя", — подчеркнул он.

Украина и не примет ультиматумы и не будет "разменной монетой"

Украинский президент заверяет, что Украина не будет идти на ультиматумы РФ.

"Я всегда говорил, что Украина не желает быть объектом. Мы всегда демонстрировали свою субъектность с самого начала войны даже без помощи партнеров. Поэтому мы точно не примем ультиматумы России. И я верю, что мы не будем разменной монетой в переговорах между великими государствами", — отметил глава государства.

Помощь Украине может сократиться, но…

Внимание Америки сейчас больше сосредоточено на Ближнем Востоке. Зеленский говорит, что от того может уменьшиться помощь Украины, а Россия только усилит удары.

"Фокус смещается на Ближний Восток, и это совершенно понятно. Это большая проблема, это означает, что помощь от партнеров, прежде всего Соединенных Штатов, может сократиться. Мы этого не хотим, но мы это ощущаем. Россияне чувствуют свое превосходство на поле боя, и нам будет тяжело.

В любом случае Путин усилит удары по Украине, чтобы воспользоваться тем, что внимание Америки сосредотачивается на Ближнем Востоке. Но я бы не советовал никому играть жизнями украинцев. Украина всегда поддерживала США.

Я категорически не хочу видеть никаких глобальных соглашений между Америкой и Россией. Нам это не нужно. К сожалению, мы являемся жертвами российской агрессии. И потому только мы должны решать, как закончится эта война", — подчеркнул Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: Facebook

"Шахеды" заказали еще до войны в Украине

Владимир Зеленский подчеркнул, что Иран помог России "Шахедами" еще до начала полномасштабного вторжения.

"После начала войны нам было трудно. Наши партнеры помогли. А потом Иран передал России партию "Шахедов". На тот момент ничего подобного не было.

Мы все еще хотели решить этот вопрос, и они дали нам слово, что этот пакет был заказан Россией до войны. А потом, в 2022 году, они передали тысячи таких единиц, продолжили работу. А потом предоставили лицензии на строительство заводов в России", — сказал Зеленский.

Шахед

Зеленский отказался покидать пост президента

Он считает, что должен продолжать оставаться на своей должности до завершения полномасштабной войны в Украине.

"Возможно, я не самый лучший человек, чтобы вести Украину до конца войны, но самый опытный", — пояснил свою позицию Зеленский.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 23 июня Владимир Зеленский прибыл в Великобританию. Основная цель визита — углубление оборонного сотрудничества Киева и Лондона.