Многие российские военные не смогут найти место в гражданской жизни

Российские власти опасаются завершать войну, поскольку в этом случае им придется иметь дело с огромным количеством бывших военнослужащих, которые потеряли страх смерти и умеют лишь убивать. Однако в случае завершения вторжения в Украину, у Москвы может возникнуть соблазн прощупать боеспособность НАТО.

Об этом рассказал заместитель командира Легиона "Свобода России" Максимилиан Андронников (позывной Цезарь) в интервью "Фактам ICTV". По его словам, самые активные сторонники войны в российской армии — это тыловые командиры, которые имеют возможность получать огромные выплаты и разворовывать гуманитарку и деньги с карточек солдат.

Он подчеркивает, что в то же время рядовые и младший командный состав после возвращения к гражданской жизни попросту не сможет найти себе работу. Это связано с тем, что во время пребывания на фронте они получали около 200 тысяч рублей, а после возвращения они смогут рассчитывать где-то в среднем на 38 тысяч.

"Наверняка в случае сворачивания боевых действий мы увидим сотни тысяч человек, возвратившиеся с фронта, которые научились убивать, многие потеряли страх смерти, которые требуют в свою сторону, в их понимании, социальной справедливости. "Эти курьеры в Москве, всякий офисный планктон сидит, зарабатывает примерно такие же деньги, а мы — герои, защитники, денацификаторы, теперь не можем нормально пристроиться, да и не хотим, собственно говоря". Вот поэтому это будет, естественно, очередная волна насилия", — сказал Цезарь.

Он отметил, что Кремль, вероятно, захочет и дальше их "утилизировать" в Украине или открыть новый фронт. По его словам, страны Балтии и Польша могут стать целью новой агрессии очень быстро, поскольку для него не составит труда перебросить группировку, а военная логистика уже отлажена и у армии есть боевой опыт.

"НАТО себя, скажем честно, в этом конфликте показала очень вялой и трусливой структурой. Вот поэтому, да, соблазн напасть на Польшу, на страны Балтии у него может сохраняться", — добавил Цезарь.

Как сообщалось ранее, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан ранее рассказал "Телеграфу", что после Украины Россия может напасть на страны Балтии, а заодно и на Польшу. Он считает, что единственный способ этого не допустить, это разбить российскую армию на украинской территории.

Стоит отметить, что министр обороны Эстонии Ханно Певкур тоже недавно заявлял, что в случае завершения войны в Украине, сотни тысяч российских солдат будут готовы к нападению на европейские страны.