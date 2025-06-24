Украину ждет тяжелое лето: в НАТО раскрыли планы России

На Западе не ожидают каких-либо существенных успехов россиян

В России убеждены, что способны достичь какого-либо прорыва на фронте, а потому в ближайшем времени там стоит ожидать усиление давления. При этом в НАТО прогнозируют, что лето для Украины будет тяжелым.

Об этом рассказал неназванный чиновник НАТО во время общения с журналистами на саммите Альянса. Его слова приводит "Европейская правда".

"Что касается ожиданий от лета – мы ожидаем движения на Сумщине. В Запорожской области мы тоже ждем интенсификацию, но преимущественно это будут ограниченные штурмы для улучшения тактических позиций", — сказал он.

В Альянсе считают, что россияне продолжат использовать старую тактику — то есть получать минимальное продвижение за счет огромных потерь. По данным западных чиновников, у Владимира Путина имеется в распоряжении ложная информация, на которой он встраивает неоправданно высокие ожидания от своей летней кампании.

"Он действительно думает, что он побеждает, но это основывается на ложной информации, которую он получает. Исходя из этого, украинцам стоит ожидать тяжелого лета", — добавил чиновник НАТО.

По его словам, давление будет по всему фронту, однако у России нет достаточных резервов, чтобы достичь какого-либо существенного прорыва.

Ситуация в Сумской области

Ситуация в Запорожской области

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский перед встречей с Трампом дал интервью британским СМИ. Он отметил, что не исключает нападение России на страны Альянса уже в ближайшие годы.