Война в Газе наконец-то завершится? О чем договорились Израиль и США

Стали известны детали соглашения

США и Израиль договорились, что боевые действия в Газе могут быть завершены в течение двух недель. Это произошло во время разговора между президентом Дональдом Трампом и премьером Израиля Биньямином Нетаньяху после того, как Штаты нанесли удар по ядерным объектам Ирана.

Об этом сообщает Israel Hayom. В разговоре также участвовали госсекретарь США Марко Рубио и министр по стратегическим вопросам Рон Дермер.

Условия прекращения боевых действий

Согласно договоренностям, после прекращения боевых действий в Газе в течение двух недель, управление полосой перейдет в вооруженные силы четырех арабских стран. Будут вовлечены Египет и ОАЭ, которые заменят ХАМАС. В условия прекращения огня также входят освобождение заложников и депортация руководства ХАМАС.

Добровольная эмиграция жителей Газы

План также предусматривает возможность уехать для жителей Газы. Согласно ему, "множество стран" по всему миру "примут многочисленных жителей Газы, желающих эмигрировать".

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Расширение Авраамовых соглашений

Также ожидается расширение Авраамовых соглашений. Сирия, Саудовская Аравия и другие арабские и мусульманские страны присоединятся к ним, признают Израиль и установят с ним официальные отношения.

Авраамовы соглашения – это серия договоров о нормализации отношений между Израилем и рядом арабских государств. Они были подписаны в 2020-2021 годах.

В ответ Израиль должен заявить о готовности к урегулированию конфликта с палестинцами на основе принципа "двух государств", однако это будет зависеть от проведения реформ в Палестинской национальной администрации.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как небольшая страна на Ближнем Востоке влияет на конфликты по всему миру. Катар уже несколько лет проводит многостороннюю политику, позволяющую ему удерживать одновременно тесные связи с Вашингтоном, Тегераном, Москвой и Киевом.