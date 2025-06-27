Війна в Газі нарешті завершиться? Про що домовилися Ізраїль та США

Стали відомі деталі угоди

США та Ізраїль домовилися, що бойові дії в Газі можуть бути завершені протягом двох тижнів. Це сталося під час розмови між президентом Дональдом Трампом та прем'єром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу після того, як Штати завдали удару по ядерних об’єктах Ірану.

Про це повідомляє Israel Hayom. У розмові також брали участь держсекретар США Марко Рубіо та міністр зі стратегічних питань Рон Дермер.

Умови припинення бойових дій

Згідно з домовленостями, після припинення бойових дій в Газі протягом двох тижнів, керування смугою перейде до збройних сил чотирьох арабських країн. Будуть залучені Єгипет та ОАЕ, які замінять ХАМАС. До умов припинення вогню також входять звільнення заручників та депортація керівництва ХАМАС.

Добровільна еміграція жителів Гази

План також передбачає можливість виїхати для жителів Гази. Згідно з ним, "безліч країн" по всьому світу "приймуть численних жителів Гази, які бажають емігрувати".

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Розширення Авраамових угод

Також очікується розширення Авраамових угод. Сирія, Саудівська Аравія та інші арабські та мусульманські країни доєднаються до них, визнають Ізраїль і встановлять з ним офіційні відносини.

Авраамові угоди — це серія договорів про нормалізацію відносин між Ізраїлем та низкою арабських держав. Їх було підписано у 2020-2021 роках.

У відповідь Ізраїль має заявити про готовність до врегулювання конфлікту з палестинцями на основі принципу "двох держав". Проте це залежатиме від проведення реформ у Палестинській національній адміністрації.

Раніше "Телеграф" розповідав, як невелика країна на Близькому Сході впливає на конфлікти в усьому світі. Катар вже кілька років проводить багатосторонню політику, яка дозволяє йому утримувати одночасно тісні зв’язки з Вашингтоном, Тегераном, Москвою й Києвом.