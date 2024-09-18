"Я ожидал, что все плохо, но не настолько": наводнение опустошило город в Чехии (фото, видео)
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Наводнение унесло жизни трех человек
Масштабное наводнение, охватившее Восточную и Центральную Европу, нанесло значительные разрушения чешскому городу Опава в Мораво-Силезском крае. Вода постепенно отступает, что позволяет увидеть ужасные последствия стихии.
Местные власти оценивают ущерб в миллиарды крон. Как сообщает местное издание Radio Prague, сотни жителей остались без жилья.
Наводнение в Чехии: последствия стихии
Мэр Опавы Томаш Навратил осмотрел город после отступления воды. Он сообщил о разрушенных спортивном зале, футбольном стадионе, городском саде и старинном бассейне. "Мы проехали по всему городу. Осмотрели городской сад. Я ожидал, что будет плохо. Но то, что мы увидели, это трагедия. Катастрофа", – заявил Навратил.
По словам мэра, десятки или даже сотни домов подверглись разрушениям. Он выразил соболезнования пострадавшим жителям: "Мне ужасно жалко этих людей. Они строили эти дома тридцать лет. Гордились ими. А потом через несколько часов потеряли все".
Навратил рассказал о разговоре с одним из жителей, который не спал несколько дней из-за стихийного бедствия. Единственным комментарием этого жителя было то, что давно пора было построить дамбу для защиты от наводнений.
Опава оказалась одним из самых пострадавших городов Моравско-Силезского края. Особенно сильно пострадал жилмассив Катержинки, где проживают 12 000 человек. На одной из улиц этого района уровень воды достиг более 2,5 метров.
Местные власти сейчас оценивают масштабы разрушений и планируют восстановительные работы. Однако уже ясно, что для полного восстановления инфраструктуры и жилых домов потребуется немало времени и средств. Спасатели и коммунальные службы уже работают над ликвидацией последствий стихии.
Ранее "Телеграф" также писал о том, что в Одессе тоже бурлила непогода. Буквально за считанные часы сильный ливень затопил улицы города.