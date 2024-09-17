Под воду уходят новые города, а количество жертв растет: наводнение в Центральной Европе усиливается (фото)

Затапливает новые города, а количество жертв перевалило за полтора десятка

Ситуация с наводнениями в Центральной Европе становится все более серьезной. По сообщениям местных властей и СМИ, уровень воды в реках продолжает подниматься, затапливая новые территории.

Число погибших в результате стихийного бедствия достигло 16 человек и, к сожалению, продолжает расти. Больше всего пострадали Польша, Чехия, Австрия и Румыния. Метеорологи предупреждают о последующих осадках в регионе.

В польском городе Левин-Бжеский Опольского воеводства, расположенном на реке Ниса-Клодзька, объявлена эвакуация из-за затопления улиц. Мэр города Артур Котара призвал жителей срочно покидать дома, предупредив, что вскоре эвакуация станет невозможной из-за высокого уровня воды.

Несколько улиц уже полностью затоплены, вода продолжает прибывать. В местной прессе показали фото последствий непогоды.

Ситуация в других городах и странах ЕС

Во Вроцлаве, одном из самых больших городов Польши, также готовятся к наводнению. Спасатели и военные повышают набережную, чтобы оградить жилые районы от возможного затопления рекой Быстрицей.

По распоряжению городских властей используют 40 тысяч мешков с песком для укрепления берегов. Мэр Вроцлава Яцек Сутрик сообщил, что набережную планируют поднять на полтора метра.

В городе Ниса на юго-западе Польши мэр призвал жителей перебираться на возвышенности из-за угрозы прорыва плотины. Он предупредил, что высота волны может достичь нескольких метров, что приведет к затоплению всего города.

Правительство Польши объявило чрезвычайное положение и выделило миллиард злотых (около 260 млн долларов США) в помощь пострадавшим. Премьер-министр Дональд Туск заявил о намерении подать заявку на получение пособия от ЕС.

В Словакии разлился Дунай, затопив старый город Братиславы. Уровень воды поднялся на 9 метров и продолжает расти. Венгрия готовится к пику наводнения в ближайшие дни. Затопление грозит территориям вдоль Дуная на расстоянии 500 км.

В Будапеште подготовили миллион мешков с песком для защиты от наводнений. Некоторые трамвайные линии прекратили работу, дороги вдоль реки закрыты. Отменено движение поездов между Будапештом и Веной.

Наибольшее количество осадков выпало в Чехии. В городе Есеник с утра четверга выпало 473 мм осадков, что в пять раз превышает среднемесячную норму.

В Австрии на помощь пострадавшим регионам отправлены военные. Правительство выделило 300 млн евро на восстановление.

На востоке Румынии под водой оказались целые деревни и города. Местные жители лишились почти всего имущества.

Метеорологи прогнозируют, что в понедельник и вторник в Австрии, Чехии и юго-востоке Германии выпадет еще около 100 мм осадков. Наводнения могут продолжаться еще несколько дней. С середины недели погода в Центральной Европе должна улучшиться.

Однако шторм "Борис" двигается дальше на юг Италии. Более всего пострадает регион Эмилия-Романья, где ожидается до 150 мм осадков.

Ранее "Телеграф" также сообщал, что наводнения и метели накрыли центральную Европу. В некоторых странах выпала месячная норма осадков, а в Австрии выпало около 20 см снега.