В Испании загадочно умер украинец возле места убийства российского пилота Кузьминова. Как выглядит этот ЖК (фото)

Комплекс в нескольких минутах от Средиземного моря

В Испании в жилом комплексе Cala Alta в Вильяхойосе, где убили российского летчика Максима Кузьминова, погиб украинец Игорь Грушевский, бывший чиновник Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Украины. Его нашли мертвым в бассейне.

Об этом сообщает El Español. Заметим, "Телеграф" после убийства Кузьминова побывал на месте гибели пилота.

На архивных фото видно, что Cala Alta – довольно привлекательный большой жилой комплекс, который находится в нескольких минутах от побережья Средиземного моря. На территории комплекса есть парковка, кафе и различные магазины, а также бассейн. В этом месте довольно часто покупают квартиры люди из Европы, в частности Украины и России.

Флаги Украины у места убийства Кузьминова, архивное фото

Cala Alta, архивное фото

Как выглядит Cala Alta, архивное фото

Внутренний двор Cala Alta, архивное фото

Однако есть информация, что примерно в 30 км от Cala Alta, в муниципалитете Алтеа, находится "некоторая собственность" главы РФ Владимира Путина.

Cala Alta на карте

Что известно об убийстве Игоря Грушевского

Он только недавно приобрел жилье в Испании, но 29 июня его обнаружили мертвым в бассейне. Медикам не удалось реанимировать мужчину. Несмотря на вероятность несчастного случая, смерть вызвала подозрения среди жителей. Ведь на теле не было следов насилия, но из одного уха шла кровь. Некоторые люди не исключают возможность убийства.

Добавим, что 61-летний Грушевский был бывшим чиновником Департамента борьбы с организованной преступностью МВД Украины, а позже – Национальной полиции.

Кроме того, полтора года назад в этом же комплексе был убит российский летчик Максим Кузьмин. Он сбежал в Украину вместе с военным вертолетом Ми-8. Известно, что российские агенты застрелили пилота в подземном паркинге комплекса.

Максим Кузьминов

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киеве среди бела дня убили полковника СБУ Ивана Воронича.