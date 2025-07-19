На месте убийства Фарион хотят поставить мемориал со скрытым смыслом: как он выглядит (видео)

Идею для памятника придумали студенты

Во время вечера памяти в честь погибшей языковеда Ирины Фарион представили проект мемориала, который будет размещен на месте ее убийства. Объект создан на основе работ ее студентов.

Об этом рассказали организаторы мероприятия, а также показали проект памятника. Об этом сообщает "Говорить Великий Львів".

Согласно задумке авторов проекта, мемориал будет представлять собой высокую коробку, с несколькими отверстиями в виде букв, через которые можно посмотреть внутрь. Внутри же будут находиться таблички с ее цитатами.

Авторы считают, что таким образом получится подчеркнуть — человека можно действительно узнать лишь если к нему внимательно присмотреться, и что не стоит делать о нем поспешных выводов.

Помимо основной конструкции также планируется высечь еще одну цитату Фарион на бордюре.

Как известно, Ирину Фарион застрелили возле ее дома 19 июля 2024 года. Спустя меньше недели в Днепре задержали ее убийцу — 18-летнего Вячеслава Зинченко.

В ходе следствия провели более 60 экспертиз, допросили 1 500 человек, изучили данные по видеокамерам. Обвинительный акт был передан в суд 26 декабря 2024 года.