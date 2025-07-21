В Іспанії загадково помер українець поблизу місця вбивства російського пілота Кузьмінова. Як виглядає цей ЖК (фото)

Комплекс за пару хвилин від Середземного моря

В Іспанії у житловому комплексі Cala Alta у Вільяхойосі, де вбили російського льотчика Максима Кузьмінова, загинув українець Ігор Грушевський, колишній посадовець Департаменту боротьби з організованою злочинністю МВС України. Його знайшли мертвим у басейні.

Про це повідомляє El Español. Зауважимо, "Телеграф" після вбивства Кузьмінова побував на місці загибелі пілота.

На архівних фото видно, що Cala Alta — досить привабливий великий житловий комплекс, який знаходиться за кілька хвилин від узбережжя Середземного моря. На території комплексу є парковка, кафе та різні крамниці, а також басейн. У цьому місці досить часту купують квартири люди з Європи, зокрема України та Росії.

Прапори України біля місця вбиства Кузьмінова, архівне фото

Cala Alta, архівне фото

Як виглядає Cala Alta, архівне фото

Внутрішній двір Cala Alta, архівне фото

Однак є інформація, що приблизно за 30 км від Cala Alta, у муніципалітеті Алтеа, знаходиться "деяка власність" очільника РФ Володимира Путіна.

Cala Alta на карті

Що відомо про вбивство Ігоря Грушевського

Він тільки нещодавно придбав житло в Іспанії, але 29 червня його знайшли мертвим у басейні. Медикам не вдалось реанімувати чоловіка. Попри велику ймовірність нещасного випадку, смерть викликала підозри серед мешканців. Адже на тілі не було слідів насильства, але з одного вуха йшла кров. Дехто не відкидає можливість убивства.

Додамо, що 61-річний Грушевський був колишнім високопосадовцем Департаменту боротьби з організованою злочинністю МВС України, а пізніше – Національної поліції.

Окрім того, півтора року тому в цьому ж комплексі вбили російського льотчика Максима Кузьмінова. Він втік до України разом із військовим гелікоптером Мі-8. Відомо, що російські агенти застрелили пілота у підземному паркінгу комплексу.

Максим Кузьмінов

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Києві серед білого дня вбили полковника СБУ Івана Воронича.