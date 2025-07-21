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В Іспанії загадково помер українець поблизу місця вбивства російського пілота Кузьмінова. Як виглядає цей ЖК (фото)

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
У ЖК Cala Alta, де вбили Кузьмінова, загинув українець Новина оновлена 21 липня 2025, 11:39
У ЖК Cala Alta, де вбили Кузьмінова, загинув українець. Фото Колаж, "Телеграф"

Комплекс за пару хвилин від Середземного моря

В Іспанії у житловому комплексі Cala Alta у Вільяхойосі, де вбили російського льотчика Максима Кузьмінова, загинув українець Ігор Грушевський, колишній посадовець Департаменту боротьби з організованою злочинністю МВС України. Його знайшли мертвим у басейні.

Про це повідомляє El Español. Зауважимо, "Телеграф" після вбивства Кузьмінова побував на місці загибелі пілота.

На архівних фото видно, що Cala Alta — досить привабливий великий житловий комплекс, який знаходиться за кілька хвилин від узбережжя Середземного моря. На території комплексу є парковка, кафе та різні крамниці, а також басейн. У цьому місці досить часту купують квартири люди з Європи, зокрема України та Росії.

У Cala Alta вбили Кузьмінова
Прапори України біля місця вбиства Кузьмінова, архівне фото
Як виглядає Cala Alta
Cala Alta, архівне фото
Як виглядає Cala Alta
Як виглядає Cala Alta, архівне фото
Внутрішній двір Cala Alta
Внутрішній двір Cala Alta, архівне фото

Однак є інформація, що приблизно за 30 км від Cala Alta, у муніципалітеті Алтеа, знаходиться "деяка власність" очільника РФ Володимира Путіна.

Cala Alta на карті
Cala Alta на карті

Що відомо про вбивство Ігоря Грушевського

Він тільки нещодавно придбав житло в Іспанії, але 29 червня його знайшли мертвим у басейні. Медикам не вдалось реанімувати чоловіка. Попри велику ймовірність нещасного випадку, смерть викликала підозри серед мешканців. Адже на тілі не було слідів насильства, але з одного вуха йшла кров. Дехто не відкидає можливість убивства.

Додамо, що 61-річний Грушевський був колишнім високопосадовцем Департаменту боротьби з організованою злочинністю МВС України, а пізніше – Національної поліції.

Окрім того, півтора року тому в цьому ж комплексі вбили російського льотчика Максима Кузьмінова. Він втік до України разом із військовим гелікоптером Мі-8. Відомо, що російські агенти застрелили пілота у підземному паркінгу комплексу.

Максим Кузьмінов
Максим Кузьмінов

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Києві серед білого дня вбили полковника СБУ Івана Воронича.

Теги:
#Іспанія #Вбивство #Комплекс #Максим Кузьмінов