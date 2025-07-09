Умывался слезами в суде: мужчина услышал приговор за убийство 5 украинок в Австрии

Мужчина растрогался во время оглашения приговора

В Нижней Австрии завершился судебный процесс над 52-летним водителем микроавтобуса, который привел к смертельной аварии на Южном автобане (A2). В результате трагедии, которая произошла рано утром 1 апреля, погибли 5 женщин-украинок.

Об этом сообщило издание "oe24.at". Мужчина признан виновным в убийстве по неосторожности и приговорен к 18 месяцам лишения свободы, из которых 6 — он будет отбывать в тюрьме, остальные — условно.

По данным следствия, микроавтобус, которым управлял обвиняемый, выехал с парковочной площадки и попытался войти в поток транспорта, пересекая полосу разгона. В этот момент водитель отвлекся на мобильный телефон.

Кадры с места ДТП 1 апреля

Четверо пассажирок — украинки от 53 до 64 лет — погибли на месте. Еще одна 58-летняя женщина, также гражданка Украины, скончалась в больнице спустя несколько дней. Еще 2 женщины, которые находились в автобусе, получили тяжелые травмы, как и водитель грузовика.

Кадры с места ДТП 1 апреля

Во время судебного заседания водитель автобуса не сдержал эмоций: "Погибшие люди – мои друзья. Это самое худшее, что может произойти в жизни". Его раскаяние, слезы и отсутствие криминального прошлого суд учел при вынесении приговора.

Обвиняемый также признан виновным в непреднамеренном нанесении телесных повреждений и создании опасности для окружающих. Расследование против водителя грузовика было прекращено – следователи не обнаружили его вины.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в центре Киева молодой водитель-иностранец на BMW вызвал масштабное ДТП, вылетев на встречную и протаранив два авто.