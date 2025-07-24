Словно на море. Где на севере Украины можно устроить классный пляжный отдых (фото, видео)
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Локация имеет чистые и широкие пляжи
В Украине немало курортных зон не только на побережье моря, но и в самом сердце страны. Так, возле Кременчуга на Полтавщине есть отличный пляж на реке Днепр.
Как отметила пользователь, опубликовавшая видео об этом месте, оно точно стоит внимания, хотя и имеет свои минусы. Речь идет о горе Пивиха на берегу Днепра.
"Однозначно рекомендую посетить это место", — говорится в ролике.
На видео автор не просто показывает виды у горы Пивиха, а также рассказывает о недостатках локации. К плюсам относится: чистая и спокойная вода, мелководье и широкий пляж, близкое расположение к Кременчугу (около 29 км). А вот к минусам – плохая дорога уже на подъезде к локации, спуск к воде 900 м.
Заметим, что гора Пивиха – самая высокая точка левого берега Днепра. Ее высота достигает около 168 метров над уровнем моря, а возраст оценивается в 2 миллиона лет. Считается, что образовалась гора еще во времена, когда здесь был древний океан.
Где расположена
Гора Пивиха – холм, изолированное повышение в пределах Глобинского и (частично) Кременчугского районов Полтавской области, ландшафтный заказник местного значения. Расположена на левом берегу Днепра, недалеко от южной окраины пгт Градижск.
Как добраться
Доехать до Пивихи можно своим транспортом:
- из Полтавы в Градижск около 140 км — 1,5 часа в пути;
- из Киева расстояние примерно 255 км, путешествие занимает около 3,5 часов;
- от Харькова до Градижска до 280 км автомобильными путями, время в пути – около 4 часов.
Общественным транспортом
- Из Полтавы ходят регулярные автобусы, отправляются с автостанции Полтава-1 в поселок Градижск. Время в пути – около 2 часов.
- Из Кременчуга автобусы в Градижск отправляются регулярно, время в пути — около 30 минут.
- Существует прямое автобусное сообщение между Харьковом и Градижском. К примеру, автобус отправляется с автовокзала "Холодная Гора" (ул. Полтавский Шлях, 149) в 15:00.
- Из Киева можно доехать до Кременчуга или Глобиного автобусом, затем пересесть на другой в Градижск.
Выйдя на автостанции Градижск, можно пройти пешком или воспользоваться такси до подножия горы Пивиха. Дорога к горе проходит через село Максимовка или непосредственно из Градижска.
Легенды
Из-за давней истории гора Пивиха окутана несколькими легендами. По одной из них она обладает особой силой и энергией. Поэтому некоторые считают, что здесь можно не просто почувствовать гармонию с природой и пополнить запасы силы, но найти ответы на вопросы и выход из сложных ситуаций.
Еще одна из легенд говорит, что у горы раньше был древний город, который во время нашествия затопил водами Днепра. Теперь на этом месте "бродит" немало привидений погибших людей.
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