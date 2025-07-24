Словно на море. Где на севере Украины можно устроить классный пляжный отдых (фото, видео)

Локация имеет чистые и широкие пляжи

В Украине немало курортных зон не только на побережье моря, но и в самом сердце страны. Так, возле Кременчуга на Полтавщине есть отличный пляж на реке Днепр.

Как отметила пользователь, опубликовавшая видео об этом месте, оно точно стоит внимания, хотя и имеет свои минусы. Речь идет о горе Пивиха на берегу Днепра.

"Однозначно рекомендую посетить это место", — говорится в ролике.

Днепр у горы Пивиха

На видео автор не просто показывает виды у горы Пивиха, а также рассказывает о недостатках локации. К плюсам относится: чистая и спокойная вода, мелководье и широкий пляж, близкое расположение к Кременчугу (около 29 км). А вот к минусам – плохая дорога уже на подъезде к локации, спуск к воде 900 м.

Заметим, что гора Пивиха – самая высокая точка левого берега Днепра. Ее высота достигает около 168 метров над уровнем моря, а возраст оценивается в 2 миллиона лет. Считается, что образовалась гора еще во времена, когда здесь был древний океан.

Пляж у горы Пивиха

Пляж возле Пивихи

Где расположена

Гора Пивиха – холм, изолированное повышение в пределах Глобинского и (частично) Кременчугского районов Полтавской области, ландшафтный заказник местного значения. Расположена на левом берегу Днепра, недалеко от южной окраины пгт Градижск.

Гора Пивиха на карте

Как добраться

Доехать до Пивихи можно своим транспортом:

из Полтавы в Градижск около 140 км — 1,5 часа в пути;

из Киева расстояние примерно 255 км, путешествие занимает около 3,5 часов;

от Харькова до Градижска до 280 км автомобильными путями, время в пути – около 4 часов.

Общественным транспортом

Из Полтавы ходят регулярные автобусы, отправляются с автостанции Полтава-1 в поселок Градижск. Время в пути – около 2 часов.

ходят регулярные автобусы, отправляются с автостанции Полтава-1 в поселок Градижск. Время в пути – около 2 часов. Из Кременчуга автобусы в Градижск отправляются регулярно, время в пути — около 30 минут.

автобусы в Градижск отправляются регулярно, время в пути — около 30 минут. Существует прямое автобусное сообщение между Харьковом и Градижском . К примеру, автобус отправляется с автовокзала "Холодная Гора" (ул. Полтавский Шлях, 149) в 15:00.

. К примеру, автобус отправляется с автовокзала "Холодная Гора" (ул. Полтавский Шлях, 149) в 15:00. Из Киева можно доехать до Кременчуга или Глобиного автобусом, затем пересесть на другой в Градижск.

Выйдя на автостанции Градижск, можно пройти пешком или воспользоваться такси до подножия горы Пивиха. Дорога к горе проходит через село Максимовка или непосредственно из Градижска.

Днепр возле Пивихи

Легенды

Из-за давней истории гора Пивиха окутана несколькими легендами. По одной из них она обладает особой силой и энергией. Поэтому некоторые считают, что здесь можно не просто почувствовать гармонию с природой и пополнить запасы силы, но найти ответы на вопросы и выход из сложных ситуаций.

Еще одна из легенд говорит, что у горы раньше был древний город, который во время нашествия затопил водами Днепра. Теперь на этом месте "бродит" немало привидений погибших людей.

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