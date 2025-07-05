Райская локация среди природы: где в Украине есть уникальные голубые озера (фото)

В настоящее время визит в "Голубые озера" запрещен из-за возможной угрозы — на этой территории могут быть минные ловушки

С наступлением летнего сезона "Голубые озера" на Полтавщине стали настоящей привлекательностью для туристов — кто приезжал на авто, а кто даже на велосипеде. Они расположены в селе Собковка Новосанжарского района, примерно в 38 км от Полтавы, в сосновом лесу.

"Телеграф" рассказывает подробно об этом месте. Хотя последние 10 километров дороги к озерам оставляют желать лучшего, это не мешало отдыхающим насладиться природой.

Что известно о локации

"Голубые озера" – это затопленные песчаные карьеры с уникальным голубым оттенком воды, который объясняют наличием целебной голубой глины на дне.

"Голубые озера" в Полтавской области

Вода здесь очень чистая и прохладная, иногда температура на дне не поднимается выше +7°C. Самое большое озеро имеет длину около километра и ширину до 300 метров, а другие меньшие водоемы привлекают рыбаков. Территория окружена хвойным лесом, что создает комфортную атмосферу отдыха и пикников.

Отдыхающие купались на белоснежных пляжах, наслаждаясь чистотой и свежим воздухом, богатым фитонцидами. Однако инфраструктура здесь пока отсутствует – нет магазинов, туалетов и мусорных баков.

Отметим, что посещение "Голубых озер" запрещено из-за потенциальной опасности — на территории могут быть минные ловушки и остатки вражеских растяжек. Такое решение принял Департамент по оборонной работе Полтавы по соображениям безопасности в 2024 году.

Несмотря на это, "Голубые озера" остаются одним из самых красивых уголков региона, который, при безопасности, мог бы стать прекрасным местом для отдыха на природе.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине есть немало живописных озер, идеальных для летнего отдыха, особенно имеющих лечебные свойства. Одно из таких — Солонец-Тузлы, расположенное у Черноморского побережья в селе Рыбаковка Николаевской области.