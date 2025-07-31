Забыла, что ей 61 год. Экс-жена Трампа щеголяет на публике в мини-юбках, коротких шортах и откровенных платьях (фото)

Бывшая жена Трампа в свой 61 год может стать примером для многих молодых девушек

Марла Мейплз — вторая официальная жена Дональда Трампа, в браке с которой у него родилась дочь Тиффани. Союз молодого предпринимателя и актрисы продлился около 6 лет, а после развода, он выплатил ей 2,5 миллиона долларов и перечислял алименты на воспитание дочери. Сейчас Марла — известная актриса и медийная личность. И в свой 61 год может похвастаться отличной фигурой, которая позволяет ей носить откровенные наряды.

"Телеграф" расскажет, что известно о Марле Мейплз и ее появлениях в соблазнительных образах.

Марла Мейплз и Дональд Трамп познакомились в 80-е годы

Марла Мейплз и ее гардероб

Вторая жена Дональда Трампа Марла Мейплз родилась 27 октября 1963 года, сейчас ей 61 год и она выглядит просто восхитительно. Женщина построила успешную актерскую карьеру, принимала участие в разных телешоу, а сейчас активно ведет соцсети, в которых делится яркими моментами из жизни.

Если проанализировать страницу Марлы в Instagram, то можно заметить, что она в отличной форме. Женщина может похвастаться фантастической фигурой и не отказывает себе в удовольствии наряжаться так, как хочет.

Марла Мейплз любит носить короткие шорты и мини-юбки

Так, на снимках Мейплз можно увидеть в коротеньких шортах на прогулке с внуком в коляске или же в спортивном мини-платье. Также Марла принимала участие в беременных фотосессиях своей дочери Тиффани, и надо сказать, что выглядят они едва ли не как ровесницы.

Марла Мейплз и ее дочь Тиффани в беременной фотосессии

Смотря на фото Марлы в соцсетях можно заметить, что у нее отличный вкус, она любит не только стильные и сдержанные деловые наряды, но и легкие платья на бретельках и с цветочными принтами. А к тому же экс-жена Трампа в своем возрасте смело фотографируется в купальниках и выглядит при этом очень гармонично.

Марла Мейплз и ее дочь Тиффани

Марла Мейплз не стесняется позировать для фото в купальнике

На странице Марлы есть видео, где она занимается спортом. Видимо такая фигура в 61 год — это результат здорового образа жизни и постоянных тренировок.

Марла Мейплз много занимается спортом, чтобы поддерживать свою форму

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