"Украла" его из семьи, а потом изменила: как выглядит вторая жена Трампа и чем занимается

Бывшая Трампа активно появляется на публике

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп состоит в браке с Меланией Трамп уже более 20 лет. Однако до этого у него была насыщенная личная жизнь — несколько браков и детей от разных женщин. В частности, второй женой Трампа была Марла Мэйплз.

"Телеграф" расскажет, чем отметилась бывшая избранница нынешнего президента США, как начались их отношения и почему развелись.

Что известно о второй жене Трампа

Марла Мэйплз родилась в 1963 году в Далтоне, в штате Джорджия. В школьные годы хорошо играла в баскетбол. Впоследствии Марла приняла участие в конкурсах красоты. В 1983 году она победила, получив статус Miss Resaca Beach Poster Girl.

Вторая жена Трампа занималась моделингом, фото Getty Images

Также Мэйплз заняла второе место на конкурсе "Мисс Джорджия США", а в 1985 году победила на "Мисс Гавайский Тропик". В 1986 году Марла дебютировала в кино, снявшись в фильме "Максимальное ускорение". Впоследствии Марла получала роли в фильмах "Приказано уничтожать", "Черное и белое", "Влюбленные сердца", "Любовь и тайны Сансет Бич".

Мэйплз познакомилась с бизнесменом Дональдом Трампом в 80-х, когда он был женат на Иване Трамп. Миллиардер изменил первой жене с молодой актрисой, а она, узнав об этом, подала на развод. Ивана получила 25 миллионов долларов компенсации и роскошную виллу.

Трамп познакомился с Мэйплз в 80-х, фото Getty Images

Однако миллиардер не спешил жениться на Марле. Его решение ускорило рождение дочери Тиффани в 1993 году. Тогда Дональд сделал предложение Марле, и они сыграли помпезную свадьбу в отеле Plaza Grand в Нью-Йорке. Собралось более 1000 гостей, невеста надела роскошное платье бренда Carolina Herrera, а само торжество было столь зрелищным, что его показывали на телевидении.

Свадьба Трампа и Мэйплз, фото Getty Images

Несмотря на громкую свадьбу, этот брак длился недолго. В 1997 году Трамп и Мэйплз разошлись из-за якобы измены супруги с ее личным охранником. Также были версии, что Марла хотела выйти из тени мужа-миллиардера. В 1999 году они оформили развод, после которого Марла получила 2 миллиона долларов компенсации.

У Трампа и Мэйплз родилась дочь, фото Getty Images

Кроме актерства, Марла работала ведущей разных развлекательных шоу, а также конкурсов красоты. В частности, вела "Мисс Вселенную" и "Мисс США". После развода Майлз продолжала играть в кино. Она появлялась в фильмах "Любящая Аннабель", "Няня на Рождество", "Голубые Близнецы", "Праведные драгоценные камни". Также Марла проявила себя как продюсер драмы "Судьба мира" и психологического триллера "Шепот на ветру".

Мэйплз активно снималась в кино, фото Getty Images

Где сейчас вторая жена Трампа

В 2016 году Мэйплз приняла участие в программе "Танцы со звездами". Впрочем, вместе с партнером Тони Доволани покинула шоу на 4-й неделе.

Мэйплз принимала участие в "Танцах со звездами", фото Getty Images

Впоследствии Мэйплз сосредоточилась на самопознании и здоровом образе жизни. Она начала приобщаться к социальным и благотворительным проектам, а также заинтересовалась защитой окружающей среды. В частности, занялась проектом защиты тропических лесов Амазонки.

Мэйплз занимается социальными проектами, фото Getty Images

Мейплз в Капитолии, фото с ее инстаграм-страницы

Судя по странице Мейплз в инстаграме, она популяризирует здоровый образ жизни, ведет собственный подкаст, занимается спортом и посещает публичные мероприятия. Также Марла показывает рабочие встречи с коллегами и моменты с близкими. Недавно ее дочь Тиффани родила сына, которого назвали Александром.

Мэйплз с коллегами, фото с ее инстаграм-страницы

Мэйплз стала бабушкой, фото с ее инстаграм-страницы

Мэйплз записывает подкасты, фото с ее инстаграм-страницы

Интересно, что Марла присутствовала на инаугурации Трампа в январе 2025 года. Она посетила событие с дочерью Тиффани, которую она родила в браке с политиком.

Мэйплз с дочерью Тиффани, фото с ее инстаграм-страницы

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о первой жене Дональда Трампа Иване. Ее не стало в 2022 году.