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"Украла" его из семьи, а потом изменила: как выглядит вторая жена Трампа и чем занимается

Автор
Виктория Козар
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Что известно о второй жене Дональда Трампа Марле Мэйплз
Что известно о второй жене Дональда Трампа Марле Мэйплз. Фото Коллаж "Телеграфа", gettyimages.com

Бывшая Трампа активно появляется на публике

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп состоит в браке с Меланией Трамп уже более 20 лет. Однако до этого у него была насыщенная личная жизнь — несколько браков и детей от разных женщин. В частности, второй женой Трампа была Марла Мэйплз.

"Телеграф" расскажет, чем отметилась бывшая избранница нынешнего президента США, как начались их отношения и почему развелись.

Что известно о второй жене Трампа

Марла Мэйплз родилась в 1963 году в Далтоне, в штате Джорджия. В школьные годы хорошо играла в баскетбол. Впоследствии Марла приняла участие в конкурсах красоты. В 1983 году она победила, получив статус Miss Resaca Beach Poster Girl.

Вторая жена Трампа что известно
Вторая жена Трампа занималась моделингом, фото Getty Images

Также Мэйплз заняла второе место на конкурсе "Мисс Джорджия США", а в 1985 году победила на "Мисс Гавайский Тропик". В 1986 году Марла дебютировала в кино, снявшись в фильме "Максимальное ускорение". Впоследствии Марла получала роли в фильмах "Приказано уничтожать", "Черное и белое", "Влюбленные сердца", "Любовь и тайны Сансет Бич".

Мэйплз познакомилась с бизнесменом Дональдом Трампом в 80-х, когда он был женат на Иване Трамп. Миллиардер изменил первой жене с молодой актрисой, а она, узнав об этом, подала на развод. Ивана получила 25 миллионов долларов компенсации и роскошную виллу.

Дональд Трамп и Марла Мейплз
Трамп познакомился с Мэйплз в 80-х, фото Getty Images

Однако миллиардер не спешил жениться на Марле. Его решение ускорило рождение дочери Тиффани в 1993 году. Тогда Дональд сделал предложение Марле, и они сыграли помпезную свадьбу в отеле Plaza Grand в Нью-Йорке. Собралось более 1000 гостей, невеста надела роскошное платье бренда Carolina Herrera, а само торжество было столь зрелищным, что его показывали на телевидении.

Свадьба Трампа и Мэйплз
Свадьба Трампа и Мэйплз, фото Getty Images

Несмотря на громкую свадьбу, этот брак длился недолго. В 1997 году Трамп и Мэйплз разошлись из-за якобы измены супруги с ее личным охранником. Также были версии, что Марла хотела выйти из тени мужа-миллиардера. В 1999 году они оформили развод, после которого Марла получила 2 миллиона долларов компенсации.

Трампа и Мэйплз дети
У Трампа и Мэйплз родилась дочь, фото Getty Images

Кроме актерства, Марла работала ведущей разных развлекательных шоу, а также конкурсов красоты. В частности, вела "Мисс Вселенную" и "Мисс США". После развода Майлз продолжала играть в кино. Она появлялась в фильмах "Любящая Аннабель", "Няня на Рождество", "Голубые Близнецы", "Праведные драгоценные камни". Также Марла проявила себя как продюсер драмы "Судьба мира" и психологического триллера "Шепот на ветру".

Марла Мэйплз кинокарьера
Мэйплз активно снималась в кино, фото Getty Images

Где сейчас вторая жена Трампа

В 2016 году Мэйплз приняла участие в программе "Танцы со звездами". Впрочем, вместе с партнером Тони Доволани покинула шоу на 4-й неделе.

Марла Мэйплз где сейчас
Мэйплз принимала участие в "Танцах со звездами", фото Getty Images

Впоследствии Мэйплз сосредоточилась на самопознании и здоровом образе жизни. Она начала приобщаться к социальным и благотворительным проектам, а также заинтересовалась защитой окружающей среды. В частности, занялась проектом защиты тропических лесов Амазонки.

Мэйплз чем сейчас занимается
Мэйплз занимается социальными проектами, фото Getty Images
Где сейчас вторая жена Трампа
Мейплз в Капитолии, фото с ее инстаграм-страницы

Судя по странице Мейплз в инстаграме, она популяризирует здоровый образ жизни, ведет собственный подкаст, занимается спортом и посещает публичные мероприятия. Также Марла показывает рабочие встречи с коллегами и моменты с близкими. Недавно ее дочь Тиффани родила сына, которого назвали Александром.

Марла Мэйплз сейчас
Мэйплз с коллегами, фото с ее инстаграм-страницы
Марла Мейплз стала бабушкой
Мэйплз стала бабушкой, фото с ее инстаграм-страницы
Чем сейчас занимается вторая жена Трампа
Мэйплз записывает подкасты, фото с ее инстаграм-страницы

Интересно, что Марла присутствовала на инаугурации Трампа в январе 2025 года. Она посетила событие с дочерью Тиффани, которую она родила в браке с политиком.

Марла Мэйплз дочь
Мэйплз с дочерью Тиффани, фото с ее инстаграм-страницы

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о первой жене Дональда Трампа Иване. Ее не стало в 2022 году.

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#Брак #Дональд Трамп #Марла Мейплз