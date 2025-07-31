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Забула, що їй 61 рік. Ексдружина Трампа щеголяє на публіці у міні-спідницях, коротких шортах і відвертих сукнях (фото)

Автор
Галина Струс
Дата публікації
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Автор
Марла Мейплз виглядає просто неймовірно у свій 61 рік Новина оновлена 31 липня 2025, 14:26
Марла Мейплз виглядає просто неймовірно у свій 61 рік. Фото Телеграф, Getty Images

Колишня дружина Трампа у свій 61 рік може стати прикладом для багатьох молодих дівчат

Марла Мейплз — друга офіційна дружина Дональда Трампа, у шлюбі з якою у нього народилася донька Тіффані. Союз молодого підприємця та актриси тривав близько 6 років, а після розлучення він виплатив їй 2,5 мільйона доларів і перераховував аліменти на виховання дочки. Зараз Марла — відома актриса та медійна особистість. І у свій 61 рік може похвалитися чудовою фігурою, яка дозволяє їй носити відверті вбрання.

"Телеграф" розповість, що відомо про Марлу Мейплз та її появи в спокусливих образах.

Марла Мейплз та Дональд Трамп
Марла Мейплз та Дональд Трамп познайомилися у 80-ті роки

Марла Мейплз і її гардероб

Друга дружина Дональда Трампа Марла Мейплз народилася 27 жовтня 1963, зараз їй 61 рік і вона виглядає просто чудово. Жінка збудувала успішну акторську кар’єру, брала участь у різних телешоу, а зараз активно веде соцмережі, в яких ділиться яскравими моментами із життя.

Якщо проаналізувати сторінку Марли в Instagram, можна помітити, що вона у чудовій формі. Жінка може похвалитися фантастичною фігурою і не відмовляє собі в задоволенні одягатися так, як хоче.

Марла Мейплз
Марла Мейплз любить носити короткі шорти та міні-спідниці

Так, на знімках Мейплз можна побачити в коротеньких шортах на прогулянці з онуком у візочку або у спортивній міні-сукні. Також Марла брала участь у вагітних фотосесіях своєї дочки Тіффані, і треба сказати, що вони виглядають ледве не як ровесниці.

Марла Мейплз дочка Тіффані
Марла Мейплз та її дочка Тіффані у вагітній фотосесії

Дивлячись на фото Марли в соцмережах можна помітити, що у неї відмінний смак, вона любить не лише стильні та стримані ділові вбрання, а й легкі сукні на бретельках та з квітковими принтами. До того ж ексдружина Трампа у своєму віці сміливо фотографується в купальниках і виглядає при цьому дуже гармонійно.

Марла Мейплз та Тіффані Трамп
Марла Мейплз та її дочка Тіффані
Марла Мейплз у купальнику
Марла Мейплз не соромиться позувати для фото у купальнику

На сторінці Марли є відео, де вона займається спортом. Ймовірно, така фігура в 61 рік — це результат здорового способу життя та постійних тренувань.

Марла Мейплз
Марла Мейплз багато займається спортом, щоб підтримувати свою форму

Раніше "Телеграф" розповідав, що шлюб Еммануеля та Бріджіт Макрон ймовірно тріщить по швах. Є ознаки, що вони розлучаться протягом року.

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#Дональд Трамп #Екс-дружина #Марла Мейплз