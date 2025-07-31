Забула, що їй 61 рік. Ексдружина Трампа щеголяє на публіці у міні-спідницях, коротких шортах і відвертих сукнях (фото)

Колишня дружина Трампа у свій 61 рік може стати прикладом для багатьох молодих дівчат

Марла Мейплз — друга офіційна дружина Дональда Трампа, у шлюбі з якою у нього народилася донька Тіффані. Союз молодого підприємця та актриси тривав близько 6 років, а після розлучення він виплатив їй 2,5 мільйона доларів і перераховував аліменти на виховання дочки. Зараз Марла — відома актриса та медійна особистість. І у свій 61 рік може похвалитися чудовою фігурою, яка дозволяє їй носити відверті вбрання.

"Телеграф" розповість, що відомо про Марлу Мейплз та її появи в спокусливих образах.

Марла Мейплз та Дональд Трамп познайомилися у 80-ті роки

Марла Мейплз і її гардероб

Друга дружина Дональда Трампа Марла Мейплз народилася 27 жовтня 1963, зараз їй 61 рік і вона виглядає просто чудово. Жінка збудувала успішну акторську кар’єру, брала участь у різних телешоу, а зараз активно веде соцмережі, в яких ділиться яскравими моментами із життя.

Якщо проаналізувати сторінку Марли в Instagram, можна помітити, що вона у чудовій формі. Жінка може похвалитися фантастичною фігурою і не відмовляє собі в задоволенні одягатися так, як хоче.

Марла Мейплз любить носити короткі шорти та міні-спідниці

Так, на знімках Мейплз можна побачити в коротеньких шортах на прогулянці з онуком у візочку або у спортивній міні-сукні. Також Марла брала участь у вагітних фотосесіях своєї дочки Тіффані, і треба сказати, що вони виглядають ледве не як ровесниці.

Марла Мейплз та її дочка Тіффані у вагітній фотосесії

Дивлячись на фото Марли в соцмережах можна помітити, що у неї відмінний смак, вона любить не лише стильні та стримані ділові вбрання, а й легкі сукні на бретельках та з квітковими принтами. До того ж ексдружина Трампа у своєму віці сміливо фотографується в купальниках і виглядає при цьому дуже гармонійно.

Марла Мейплз та її дочка Тіффані

Марла Мейплз не соромиться позувати для фото у купальнику

На сторінці Марли є відео, де вона займається спортом. Ймовірно, така фігура в 61 рік — це результат здорового способу життя та постійних тренувань.

Марла Мейплз багато займається спортом, щоб підтримувати свою форму

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