Надеяться на лучшее, готовиться к худшему. Что принесут Украине переговоры России и США

Границы компромиссов Украины могут быть очень большими, говорит эксперт

Дональд Трамп впервые с начала июля 2025 года высказался в сторону России без откровенной критики за торможение урегулирования войны в Украине. Это произошло на фоне визита в Москву его спецпосланника Стива Уиткоффа, который провёл встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Американский лидер заявил, что их разговор был очень хорошим, настолько, что уже появились разговоры о подготовке встречи Трампа и Путина.

Вместе с тем, вчера США ввели тарифы против Индии за покупку российской нефти, а Трамп заявил, что такие ограничения будут введены и против других стран, одной из которых может стать Китай. Так что же означают положительные отзывы президента США и чиновников его администрации, почему в таком случае не отменяются тарифы и чего ждать нам, украинцам, по итогам этих переговоров?

"Телеграф" обратился к политологу Алексею Голобуцкому, чтобы найти ответы на эти вопросы.

Что Путин мог предложить США

Эксперт считает, что Россия может стремиться к "воздушному перемирию" — то есть прекращению ударов в глубину территорий. Такой вариант, по его мнению, более выгоден именно Москве.

"Россия только выиграет, если удары с обеих сторон прекратятся. Потому что это одна из немногих сфер, где мы способны действовать симметрично — бить дронами вглубь РФ. И если война снова локализуется исключительно на линии фронта, то россияне снова перестанут её чувствовать. А это невыгодно нам. Когда аэропорты останавливаются, вокзалы парализованы, что-то взрывается — это имеет влияние на общественное мнение в самой России", — сказал Голобуцкий.

Он также предположил, что слова американского госсекретаря Марко Рубио о "приближении завершения войны" могут свидетельствовать о наличии определённого компромисса между США и РФ, в частности относительно территорий.

"Есть инсайды, что Россия якобы готова признать Запорожскую и Херсонскую области временно оккупированными территориями — для того, чтобы выйти из конституционной коллизии. А мы, в свою очередь, согласимся, условно, на признание Крыма за ними. Это, конечно, выглядит фантастически, но если Трамп решит, что Путин готов на прекращение огня, и эти условия не будут выглядеть как прямая капитуляция Украины — тогда, возможно, начнут давить на Киев", — предположил он.

Алексей Голубоцкий / Facebook

Политолог подчеркнул, что в нынешней ситуации Украина фактически не имеет весомых аргументов для отказа.

"У нас, кроме ещё одной ссоры в Белом доме, больше аргументов нет. После истории с НАБУ и САП все увидели предел нашей суверенности — и он очень низкий. Мы — страна-банкрот после трёх с половиной лет войны. 60% всех выплат — это деньги доноров", — констатировал Голобуцкий.

По его мнению, стороны могут пытаться представить уступки Украины как масштабный дипломатический прорыв — но для этого будут создавать соответствующую картинку.

"Все хотят сделать хорошую мину при плохой игре. Если будет мир — это должно выглядеть пафосно. Например: сначала Трамп встречается с Путиным, потом — Путин с Зеленским. Чтобы выглядело как глобальное событие. Но с американской стороны это выглядит оптимистично, а с российской — как банальное затягивание времени", — отметил политолог.

Будут ли вводиться санкции против России после "очень хорошего разговора"

По словам политолога Алексея Голобуцкого, со стороны России перемирие может быть лишь инструментом затягивания времени. Путин заинтересован в том, чтобы избежать новых санкций, которые, несмотря на всю его браваду, существенно ударили по экономике РФ.

"Это он ещё как-то переживёт. Но самое страшное для него — это вассализация России по отношению к Китаю", — заметил Голобуцкий.

По его мнению, критической является не просто зависимость от другого государства, а именно от Китая — страны, которая не имеет никаких сантиментов ни к России, ни к Путину. Если раньше РФ балансировала между ЕС и США, то после 2020 года её экономика фактически оказалась в руках Китая.

Политолог также обратил внимание на сложность введения санкций против реального российского экспорта — в частности, нефтяного. Большая часть танкерного флота РФ номинально не подпадает под прямую юрисдикцию, что усложняет борьбу с ним. Чтобы ограничения работали, нужна тщательная адресная работа — отслеживание каждого танкера, изменение его статуса, усложнение использования для владельцев.

Путин и Си Цзиньпин

"Надо сделать так, чтобы хозяевам стало просто невыгодно пользоваться этими танкерами", — пояснил Голобуцкий.

По его мнению, санкции уже ударили по России, и теперь задача — ограничить её возможности продавать ресурсы другим странам. Если Индии, Китаю или Бразилии станет невыгодно покупать российскую нефть из-за вторичных санкций, это автоматически будет снижать её цену, делая торговлю нерентабельной для РФ. Для России критической является цена в $40–50 за баррель, ниже которой продажа теряет смысл.

"Это не саудовская нефть. У России очень чёткий предел себестоимости. Цена ниже $40 — и можно уже не продавать", — добавил политолог.

Что касается политики Трампа, Голобуцкий считает, что он действует осторожно: тестирует санкционные инструменты, ожидая реакции. Вероятно, в случае отсутствия реакции будет вводить более жёсткие меры. В то же время Трамп не заинтересован в санкциях из-за Украины — ему выгоднее поднимать торговые вопросы напрямую с Китаем.

"Он хочет договариваться с Китаем о своей торговле и об условиях сосуществования, а не из-за того, чтобы Китай надавил на Россию, и она прекратила войну в Украине. Он вынужден просто это делать. Вынужден, потому что и медийно, и политически сложилась такая ситуация, что Трамп не может плюнуть на проблему украино-российской войны", – объяснил эксперт.

Дональд Трамп / Facebook

Чего ждать от встречи Путина и Трампа

По мнению политолога Алексея Голобуцкого, запланированная встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным имеет потенциально решающее значение для Украины. По его словам, сам Трамп неоднократно отмечал, что будет встречаться с президентом РФ только в случае, если заранее будет достигнута определённая договорённость. Это подтверждали и представители его окружения.

"Это логично. Он не поедет просто так, без предмета для переговоров", — отметил Голобуцкий.

В то же время, политолог предостерёг от публичного обсуждения того, каким именно мог бы быть компромисс с украинской стороны. По его мнению, это лишь сыграет на руку России.

"Каждый раз, когда я пытаюсь для себя определить предел нашего компромисса, я понимаю, что это играет на руку врага, когда я озвучиваю это публично. Но предел нашего компромисса может быть очень большим", — сказал Голобуцкий.

Он также предположил, что в случае, если США согласятся на компромисс, который не будет выглядеть как капитуляция с их точки зрения, Украине будет крайне трудно этому противостоять.

"У нас просто не будет ресурса, чтобы этому сопротивляться. Поэтому остаётся только одно: надеяться на лучшее, но готовиться к худшему", — подытожил политолог.

