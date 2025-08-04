Белый дом открыто обвинил Индию в помощи россиянам: что вызвало гнев США

Впервые столь жесткая критика прозвучала из уст лица, столь приближенного к американскому президенту.

В администрации президента США Дональда Трампа впервые обвинили Индию в том, что она финансирует российскую войну против Украины. Нью-Дели, заявили у Трампа, делает это путем закупки нефти у российского режима.

Об этом заявил заместитель руководителя аппарата Белого дома и главный советник Трампа Стивен Миллер, пишет информационное агентство Reuters. Отмечается, что впервые столь жесткая критика прозвучала из уст лица, столь приближенного к американскому президенту.

"Трамп очень четко сказал, что для Индии неприемлемо продолжать финансировать эту войну, покупая нефть у России… Люди будут шокированы, узнав, что Индия фактически связана с Китаем в закупке российской нефти. Это поразительный факт", — сказал Миллер.

Издание также напомнило, что собеседники в индийском правительстве подтвердили тот факт, что Индия продолжит покупать нефть у России, несмотря на угрозы Трампа. Это может очень скоро привести к тому, что Индии придется столкнуться с масштабными вторичными санкциями со стороны США.

15 июля 2025 года Трамп заявил, что "очень разочарован действиями Путина" и пригрозил введением пошлин, если Россия не согласится на переговоры в течение 50 дней. Однако 28 июля вышло новое заявление – американский президент сказал, что сократит установленный для России срок достижения соглашения с Украиной. Если раньше он был 50 дней, то теперь будет 10-12. По данным представителя США в ООН, Трамп хочет заключить соглашение до 8 августа.

При этом Трамп чем дальше, тем больше и больше теряет терпение, которое он демонстрировал российскому правителю Владимиру Путину. Публично кремлевские чиновники высмеивают Трампа и его угрозы. Однако единственное, на что надеются в Кремле — что эмбарго на российскую нефть приведет к удорожанию во всем мире, что приведет к росту цен в самих США.