Стартовала встреча Уиткоффа и Путина в Кремле: что известно (обновляется)

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф прилетел в Москву и встретился с российским президентом Владимиром Путиным. Последний принял гостя 6 августа в Кремле.

Информация об этом появилась в росСМИ.

Как известно, самолет Уиткоффа приземлился в аэропорту "Внуково" ранним утром. Спустя некоторое время в сети появились кадры, как спецпосланник Трампа прогуливается по московскому парку "Зарядье" с Кириллом Дмитриевым, главой Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставителем российского президента.

К слову, в 2025 году Уиткофф посещал Москву по меньлшей мере четыре раза. Последний его визит в Россию был 25 апреля.

Как визит Уиткоффа в Россию обсуждают в мире

Как пишет СNN, ссылаясь на свои источники, Уиткофф встретился с Путиным после того, как Кремль попросил его о визите в последней отчаянной попытке избежать новых санкций, которые Трамп пригрозил ввести на этой неделе.

Bloomberg отмечает, что Кремль взвешивает варианты уступок президенту США Дональду Трампу, которые могли бы включать воздушное перемирие с Украиной в попытке предотвратить угрозу вторичных санкций против РФ.

По данным Reuters, визит Уиткоффа — это последняя попытка найти решение, позволяющее обеим сторонам сохранить лицо. Три источника, близких к Кремлю, сообщили агентству Reuters, что Путин вряд ли подчинится санкционному ультиматуму Трампа, поскольку он считает, что выигрывает войну, а его военные цели важнее желания улучшить отношения с США.

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