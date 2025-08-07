"Многое должно случиться": Рубио рассказал, ждать ли встречи Трампа и Путина

В США начали лучше понимать требования России

В западных СМИ появились сообщения о том, что встреча президента США Дональда Трампа и Владимира Путина может состояться на следующей неделе. Однако госсекретарь Марко Рубио пока не может подтвердить эту информацию.

Об этом он рассказал в эфире канала Fox News. По его словам, впереди еще много работы по урегулированию войны России против Украины, а ключевым вопросом станут территориальные вопросы.

"Я думаю, что ключевыми элементами любого окончания войны будут территориальные вопросы. Знаете, есть территории, которые Россия захватила и которые они сейчас контролируют, и это включает в себя Крым, захваченный еще в 2014 году, и некоторые другие территории, где они достигли определенных успехов. Каждый раз, когда вы заключаете сделку, будут необходимы уступки. Будут необходимы уступки со стороны россиян и уступки со стороны украинцев, конечно, тоже. Это сложно", — сказал Рубио

Тем не менее, по словам госсекретаря, сейчас в Вашингтоне гораздо лучше понимают условия России по завершению войны, а также уверены, что на каком-то из этапов переговоров будет достигнуто прекращение огня.

Рубио не стал подтверждать встречу Трампа и Путина на следующей неделе, отметив, что это зависит лишь от того, как далеко смогут продвинуться стороны. В настоящее время таких контактов не запланировано, а для встречи "многое должно произойти".

Глава Госдепартамента также добавил, что несмотря на прогресс в переговорах, Трамп намерен ввести вторичные санкции против России, а вопрос введения пошлин будет решен в течение следующих 24-36 часов.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский намекнул на то, что Россия стала более открытой к идее прекращения огня. Это он связал с тем, что давление на Москву работает. По его словам, теперь советники стран-партнеров встретятся, чтобы выработать общую позицию.