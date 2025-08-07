Вже скоро: Трамп висунув своїй команді вимогу швидко спланувати зустрічі з Путіним та Зеленським

Трамп закликав команду діяти швидко, на все про все в адміністрації є від одного до кількох тижнів

Президент США Дональд Трамп вимагає від своєї команди якнайшвидше спланувати зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та російським правителем Володимиром Путіним. Трамп хоче провести їх вже наступного тижня.

Про це повідомляє CNN із посиланням на власні джерела. Зазначається, що після зустрічі спецпосланця Стіва Віткоффа з Путіним у Кремлі 6 серпня Трамп зателефонував деяким європейським лідерам та розповів їм свої плани.

Трамп дійсно хоче наступного тижня зустрітися з Путіним, а вже після цієї зустрічі організувати тристоронні переговори, на яких буде Зеленський. А ініціатива зустрічі з Трампом виходила від російського правителя Путіна — про це він особисто заявив Віткоффу.

Помічники Трампа вже приступили до планування цих зустрічей. Трамп закликав команду діяти швидко, на все про все у адміністрації є від одного до кількох тижнів.

"За даними Білого дому, місце проведення поки що не визначено, але обговорюються кілька варіантів. У заяві також ідеться, що переговори можуть відбутися вже наступного тижня або протягом наступних двох тижнів", – сказано у повідомленні.

Тим часом букмекери вже приймають ставки на те, чи зустрінуться Зеленський та Путін в серпні, або взагалі у 2025 році. А в американських ЗМІ натякають, що попри бажання Трампа є низка перепон — від політичних до логістичних. Масла підлив державний секретар США Марко Рубіо, який не виключив зустрічі — але, за його словами, перед цим "багато що має статися".

Сам Трамп заявив, що не став би вважати "проривом" зустріч Віткоффа з Путіним. Водночас він оцінив її, як "хорошу". Також Трамп не виключив, що з Індії знімуть санкції, якщо вона припинить торгівлю з РФ, а проти Китаю та інших покупців російських енергоресурсів введуть додаткові тарифи та інші обмеження.